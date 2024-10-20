陳慧琳結婚16周年零慶祝　唔搶心兒子人生大事：唔好累到人嘛

陳慧琳將在明年7月開騷，今日獲酒店送上熊仔蛋糕祝賀。（陳順禎攝）

陳慧琳(Kell陳慧琳(Kelly）今日現身尖沙咀出席銀行活動，Kelly喺廣告中獲爸爸送贈戒指，原來現實中，爸爸最近亦送她藍寶石戒指，Kelly接受訪問透露，加埋結婚戒指，剛好傳承給兩位寶貝仔。問到是否經常收到爸爸送贈珠寶首飾，Kelly表示：「都係，尤其結婚嗰段時間，佢不停做好多送畀我，當嫁妝。（咁隻藍寶石戒指傳畀大仔定細仔？）因為我結婚時，老公買咗隻婚戒，中段時都有諗過買多隻，因為鑽石會升值，但後來又諗如果唔結婚咪死，所以無買，而家有埋藍寶石就可以一人一份。」Kelly表示仔仔唔結婚的話自己都可以接受，最緊要開心，仲補多句「唔好累到人嘛」，但若然仔仔結婚生B的話，自己又可以有藉口買嘢。

Kelly話兩個仔對娛樂圈無咩興趣，但似乎對心理學有興趣，仲話承傳《無間道》自己嘅職業。（陳順禎攝）

另外，問到Kelly 點同老公慶祝結婚周年，她十分驚訝大家會記得。「我都差啲唔記得，（16周年嘛。）哎，唔好提呢啲數字，無慶祝，可能16無，20會有。（老公都無表示？）就係佢提我，我 『吓！又係』好似過得好快。」

Kelly「割愛」手袋拎去拍賣，總成交300萬，她大讚自己有眼光。（陳順禎攝）

Kelly 早前將珍藏多年嘅名牌手袋拎去拍賣，總成交價約3百萬，她笑言正好可以承傳兼投資。她又指當初要「割愛」時十分不捨。「因為嗰排巡迴要排舞，啲袋好重都諗係咪唔啱自己，同埋香港天氣潮濕，要開齊冷氣、抽濕機、空氣清新機對住啲袋，加上又咁多人問會唔會賣嗰袋，所以就拎去拍賣。」問到賣走10個袋，會否已補上更多空位，她即笑笑口表示：「補晒啦，就係唔夠位先拎去賣，唔好提啦，我老公又𥄫住我，話霸晒佢啲位。（會唔會改買輕身嘅手袋？）成日都同自己講要買輕啲，但好重嗰啲又好靚，女人就係咁麻煩。（將來畀新抱？）佢哋唔要啦⋯買過啲俾佢，做得我新抱唔會虧待佢。」