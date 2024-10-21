梁思浩質疑森美炒作酒店事件　為廣播界要事造勢搏加薪：行內秘密

森美早前與老婆陳雅嫻（Veronica）遊大阪，晚上10點幾於街頭拍片求助，自爆出發前透過訂酒店網站預訂房間，一星期前已畀錢及確認，卻於入住當日臨時收到電郵通知指房間取消了，即使他去櫃枱跟職員爭論2小時都無果，非常徬徨，更要四圍撲房。事件在網上引起熱議，網民競猜到底是於哪個訂房網站「中伏」，森美回港後亦有在電台節目《早霸王》還原事件經過，足本影片放了上903社交平台。

森美晚上10點幾於大阪街頭拍片求助，自爆早前透過訂酒店網站預訂房間，畀晒錢及確認，臨時卻收到電郵通知指房間沒有了。（IG@sammy903）

梁思浩日前與江美儀、梁銨庭主持《娛樂好好玩》時，大讚森美是廣播界的聰明人，不過就質疑事件真確度，推測他是因一個理由做新聞、搏宣傳。梁思浩：「如果呢單新聞係第一次去日本嘅，我百分百信！」不過他認為但凡去過日本的人，都知所有JR站附近會有即日酒店，提供予趕不上尾班車的上班族，大概1000円住一晚，自己亦曾入住過，而且Walk-in一定有房。

梁思浩日前與江美儀、梁銨庭主持《娛樂好好玩》時，大讚森美是廣播界的聰明人，不過就質疑事件真確度，指他是因一個理由做新聞、搏宣傳。（YouTube@娛樂好好玩）

之後梁思浩便說出自己所估計的內幕，指每年11月廣播界都會有「全港聽眾調查」，對電台和DJ很重要，「嗰段時間11月，周街有人問你有冇聽電台，（你答）有，『知道咩節目？』所以如果你個節目個名成日都俾人記得，佢就會投你一票。第三條問題就會問有咩DJ你鍾意，入咗腦佢就會嗌你個名。」

梁思浩相信森美是為了廣播界11月的「全港聽眾調查」報告發力。（YouTube@娛樂好好玩）

平時商台的節目重溫都要收費，而今次卻是放了45分鐘的足本「親述連環不幸心路歷程」上YouTube，短短5日已有31萬人觀看，江美儀都認為做法不尋常，「唔使錢聽！仲要原汁原味45分鐘聽晒！」而梁思浩又指出，森美由頭到尾都冇開過訂房平台名，質疑：「你都有社交媒體，如果你book嗰個app，你一定會話畀你啲朋友聽，嗰隻死人app大家以後都唔好用。」不過江美儀就解釋，森美曾說會私底下講，只是不會在公開場合講。

森美在《早霸王》親述連環不幸心路歷程，45分鐘片段足本放上YouTube，梁思浩與江美儀認為跟平日要付費重溫節目做法有別。（YouTube@商業電台 Hong Kong Toolbar）

曾做DJ的梁思浩認為今次森美的事件是炒作新聞，他說：「我好明一樣嘢嘅， 11月之前，廣播界會施壓力畀下面啲節目，主持人唔該你哋自己去炒吓新聞，拉吓票，搞啲嘢出嚟，今次唔係得呢個主持人，另一個主持人都有搞，不過搞唔起咋。」他的意思是，森美的拍檔小儀上周都有出Post表示自己被同座大廈的人偷拍，只是炒不起熱度而已。

森美冇酒店住的同日，小儀都分享自己搭𨋢被同座住客偷拍，梁思浩指她都想炒新聞不過炒唔起。（IG@kittyyuen）

梁思浩之後又講到自己主持從90年代至2011年的《瘋show快活人》，他說：「有段時間森美小儀唔係好想做10點（時段），因為我哋包晒所有（收聽率），佢同小儀下晝個節目好多人聽，但係佢哋決定專登打我哋，開頭係打唔到，因為港台有一個好勁嘅節目叫《瘋Show快活人》……」美儀聽到這裡突然失笑，指沒想過梁思浩突然之間自己讚自己，不過思浩繼續：「連續攞咗18年全港最受歡迎嘅第一位節目，OK？我都唔介意話畀大家聽，有五年，大部份嗰三個排位，頭三名來來去去都係得呢三個人……」這三位便是梁思浩、林海峰、森美，而他有其中五年都得第一位。

梁繼璋、梁思浩、貴花田合稱「瘋Show三寶」，梁繼璋離職後，曾志豪慢慢變成《瘋Show快活人》固定主持，不過2011年梁思浩被港台炒魷。（VCG）

梁思浩說自己離開港台後，冇人跟這個節目鬥，才令森美成為10點鐘時段的皇帝，「呢樣嘢我讚佢，佢霸住10點個收聽。」梁銨庭說，那森美應該多謝梁思浩，惟他回應：「佢應該多謝港台炒我嗰個！」梁思浩指森美這個做法是廣播界公開的秘密，又提到每年10月商台都會搞籃球賽等活動，乘機造勢和見報，出力令大家投票時記得他們的節目和DJ名，「嚟緊我可以預測埋依兩個禮拜嘅娛樂新聞，鄭裕玲、余德丞，嗰啲都會無端端突然間有啲新聞走出嚟。」

903前幾日先同眾歌手搞完排球賽。（903）

雖然一般市民未必知這個調查報告的重要，梁思浩就說這是DJ加人工指標：「點解大家好緊張個排位呢？佢個排位就係佢攞人工嘅Bargaining power嚟，如果林海峰嗰屆攞咗，就好有power去加人工，如果森美攞咗，森美就好有power去加人工。」