巾幗梟雄之懸崖第一集劇情｜黎耀祥狂欠債　靠一樣嘢獲胡定欣賞識

《巾幗梟雄之懸崖》第一集劇情：

二十世紀二十年代的上海，柴十七（黎耀祥飾）欠下永業銀行債務，人稱「七爺」的永業銀行主事人鄧桂嬋（胡定欣飾），對黎耀祥的口才頗為欣賞，提出要帶他往杭州談生意。

柴十七（黎耀祥飾）欠下永業銀行債務。(劇照)

人稱「七爺」的永業銀行主事人鄧桂嬋（胡定欣飾）。(劇照)

「七爺」鄧桂嬋（胡定欣飾），對黎耀祥的口才頗為欣賞。(劇照)

旅途中，黎耀祥憑口才談成了生意，也得到富商「三爺」的賞識，黎耀祥亦見識到胡定欣的另外一面。

黎耀祥憑口才談成了生意，也得到富商「三爺」的賞識。(劇照)

黎耀祥亦見識到胡定欣的另外一面。(劇照)

桂花香（陳曉華飾）與黎耀祥是從小玩到大的好友，桂家經營的桂香樓來了一群不速之客，這群人心狠手辣，不知意欲何為。

桂花香（陳曉華飾）與黎耀祥是從小玩到大的好友。(劇照)

這時，同樣身份神秘的韋豪（羅天宇飾）、林茂財（蕭正楠飾）也來到了桂香樓，三方勢力齊聚，危機一觸即發。

蕭正楠一人分飾三角。(劇照)

《巾幗梟雄之懸崖》劇情簡介：

二十年代的上海，柴十七（黎耀祥飾）欠債纍纍，突然被永業銀行主事人「七爺」鄧桂嬋（胡定欣飾）召見，十七運用其商業頭腦擺平銀行的擠提風暴，兩人自此演變出非一般的僱傭關係。十七一直獲經營酒樓的桂氏一家照顧，千金桂花香（陳曉華飾）重遇求學時期的心上人韋豪（羅天宇飾）；

柴十七（黎耀祥飾）欠債纍纍。(劇照)

十七運用其商業頭腦擺平銀行的擠提風暴，兩人自此演變出非一般的僱傭關係。(劇照)

「七爺」鄧桂嬋（胡定欣飾）欣賞十七。(劇照)

韋豪本是混江湖的殺手，十七卻日漸看到韋豪對花香的情意，從反對變成接受。動盪亂世，戰火槍炮不斷，桂嬋接連碰到軍政猛人林茂財(蕭正楠飾)等神秘對頭，將她和十七、韋豪、花香逼上懸崖險境，劫禍連連……

桂嬋接連碰到軍政猛人林茂財(蕭正楠飾)等神秘對頭，將她和十七、韋豪、花香逼上懸崖險境，劫禍連連。(劇照)

桂嬋接連碰到軍政猛人林茂財(蕭正楠飾)等神秘對頭，將她和十七、韋豪、花香逼上懸崖險境。(劇照)