過億離巢港姐買新款iPhone第10日火速壞機　獲全額退款現場爆喊

蘋果上月發布新款手機iPhone 16系列，自然吸引大批「果迷」追捧，離巢港姐王卓淇（Erin）也不例外，但王卓淇日前自爆買新手機不足半個月已宣告報銷？

王卓淇經常分享近況。(小紅書)

王卓淇現定居廣州，日前她在社交網拍片透露，買了新款iPhone 16 Pro Max後第10日就出現故障，無法充電及開機。她火速趕往門市檢查，可惜在現場亦無法查明原因，唯有買新機，幸而她可獲全額退款。王卓淇傷心透露之前去玩的回憶全失掉，「而家啲相都冇晒，好慘好傷心呀！」王卓淇又指沒有買iCloud，沒有儲存資料，因而難過到喊。

王卓淇已轉型做網紅。(小紅書)

王卓淇已轉型做網紅。(小紅書)

33歲的前港姐亞軍王卓淇有「TVB富貴小花」之稱，爸爸是護膚品生產商，在內地擁有超過50萬呎的廠房，身家過億，早年有報道指王卓淇家人海外有不少物業，而她亦持有大角咀一號銀海及廣州白雲區600萬物業。2021年她離開無綫（TVB）後回廣州發展，轉型做網紅開直播吸人氣。早前王卓淇以10萬投資自家品牌手穿戴甲，更自爆與好友夾份做生意，卻因意見分歧幾乎反面；及後她又拍片訴苦稱做售後服務艱難，不滿意可退貨，勸大家不要退款，雖然創業屢屢受創，但幸而有富爸爸支撐高級生活。

王卓淇iPhone 16 Pro Max買唔夠半個月就壞咗。 （小紅書）

第10日就出現故障，無法充電及開機，王卓淇超傷心。 （小紅書）

引起網民關心。 （小紅書）

王卓淇被指唔同咗樣。(小紅書)

王卓淇最近到了廣州的海邊拍片。(影片截圖)

王卓淇被指唔同咗樣。(小紅書)

王卓淇被指唔同咗樣。(小紅書)