高鈞賢與女友蜜遊美加罕曬咀嘴相放閃　女方以手遮肚孕味濃

現年40歲的前香港先生冠軍高鈞賢，近年事業發展不俗，感情方面也有著落，他在40歲生日時罕有分享與女友的合照，並在傳媒訪問中，透露女友已拍拖一年，因對方是圈外人，所以希望低調一點，但就坦言希望今年或明年做爸爸，並不排除會閃婚。

高鈞賢早前拍片介紹其深圳豪宅新居。（小紅書）

眼利網民發現窗台位置擺放了「孕婦枕」。（小紅書）

而早前，高鈞賢更拍片分享了其位於深圳的逾2000呎豪宅新居，片中除了寫上「sweethome」外，期間更意外洩「物」，被眼利網民發現，窗台出現「孕婦枕」，並問道：「後面這個是孕婦枕嗎？跟我的是同款」、「哈哈哈哈哈哈要當爸爸了嘛」；種種跡象，惹網民推測他為升呢做爸爸組織家庭做好準備。雖然高鈞賢暫時未有回應，但他在社交平台平台的一個舉動，疑親自官宣「爸爸來了」。

高鈞賢近日分享他到美加旅行的靚仔相。（小紅書）

好寫意。（小紅書）

高顏值。（小紅書）

高鈞賢近日在社交平台分享了到美國和加拿大旅行的照片，頭幾張都是他的靚仔獨照，當Loop到最後一張才是「戲肉」。相中，高鈞賢與女友在街道上咀嘴放閃，Sweet到爆，雖然女友戴上Cap帽和墨鏡，但可見她皮膚白皙，且身材高䠷。另有網民卻留言感覺到高鈞賢女友孕味甚濃，穿上一條灰色貼身連身裙、平底鞋，上圍豐滿，且腹部微隆，還有巧妙地以手遮肚，十足有喜。網民紛紛送上恭喜：「老婆肚子大啦！要當爸比啦！」、「恭喜賢哥」；也有網民推測高鈞賢帶女友到自己的成長地加拿大註冊結婚，順道度蜜月：「哇要結婚了」、「恭喜賢哥，感覺像蜜月度假」。

有型。（小紅書）