攝影大師辭親出家被斥拋妻棄子　14年後與緣盡妻罕有同框開心相聚

攝影大師葉青霖在2010年毅毅然到台北玉佛寺剃度出家，與太太廖安麗（Annie及家人舉行「辭親」儀式，法號釋常霖。當時他曾被指拋妻棄子，不近人情，但太太廖安麗十分體諒，曾表示「估到會有呢一日」。

廖安麗與葉青霖是經賈思樂認識。 （《常霖有請》截圖）

兩人後來育有兩名女兒。 （《常霖有請》截圖）

葉青霖與廖安麗的夫妻緣已盡，但現在卻是師徒關係，感情昇華到另一階段。日前二人相約賈思樂（Louie）、狄寶娜摩亞、陳敏兒，還有在《香港八一》系列中飾演秘書蘇小姐的梁碧玲等老朋友飯敍，賈思樂在社交平台以英文寫著：「和我在TVB時代的老朋友們出去玩一晚!!! 😘😘😘😘😘 一起快樂!!!」其實賈思樂正正是葉青霖和廖安麗的紅娘，當年二人便是經賈思樂介紹而認識，從此開展了一段頗有經歷的愛情。

廖安麗與賈思樂老友鬼鬼。（IG@louiecastro1818）

葉青霖出家時曾被斥拋妻棄子。（IG@louiecastro1818）

一班EYT朋友聚舊，令廖安麗同葉青霖罕有合照。（IG@louiecastro1818）

大家認唔認得蘇小姐梁碧玲呀？（IG@louiecastro1818）

仲有陳敏兒。（IG@louiecastro1818）

賈思樂曾追求狄寶娜摩亞。（IG@louiecastro1818）

葉青霖與狄寶娜摩亞合照。（IG@louiecastro1818）

現年69歲的葉青霖是香港著名攝影師，擅長拍攝人像，曾為陳雅倫、李珊珊等女星拍攝寫真集，亦曾推出過錄影帶和光碟教授攝影技巧。葉青霖在事業順遂，家庭和睦之際，突然表示要出家，他曾在訪問中透露當年特地飛到澳洲同兩個女講要出家，大女認為冇問題，而細女在他出家後一直感到不快，並認為他十分自私，為滿足自己唔理其他人。至於老婆廖安麗則安然接受，認葉青霖放下家庭出家，是小愛變成大愛，並以「面對他、接受他、處理他、放下他」的「四他」理念面對任何困難或逆境。

葉青霖曾為李珊珊拍攝寫真，與巨蛇拍照成經典作品。（寫真集圖片）

廖安麗跟前夫葉青霖是經賈思樂介紹而認識。（《常霖有請》截圖）