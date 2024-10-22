巾幗梟雄之懸崖1-12集劇情劇透｜最新更新時間+演員陣容+每晚更新

TVB《巾幗梟雄之懸崖》1-12分集劇情劇透，由張華標作為編劇，方駿釗為執導，由黎耀祥、胡定欣、蕭正楠、羅天宇、陳曉華等人領銜主演的一套以古裝劇情為題材的電視劇。本文將會介紹這部劇的劇情大綱、每集劇情劇透。(小編為你每日詳細更新)

巾幗梟雄之懸崖｜1-5分集劇情劇透

巾幗梟雄之懸崖｜第1集劇情劇透(10月21日)

故事背景為20世紀20年代的上海，欠下永業銀行巨額債務的柴十七，被銀行主事人鄧桂嬋看中了他的口才。鄧桂嬋邀請十七一起前往杭州談生意，在旅途中，柴十七憑藉出色的口才成功談成了生意，並獲得了另一位富商「三爺」的賞識。在這個過程中，柴十七也見識到了鄧桂嬋的另一面。

同時，柴十七從小一起長大的好友桂花香，所經營的桂香樓來了一群行事兇殘的不速之客。同時，身份神秘的韋豪和林茂財也出現在了桂香樓，三方勢力在此交匯，危機一觸即發。

巾幗梟雄之懸崖｜第2集劇情劇透(10月22日)

茂財、韋豪和唐司令的手下聚集在桂香樓，表面和平，實則互相刺探，危機四伏。花香通過一本畫冊，驚喜地發現韋豪正是小時候救過自己一命的同學。

同時，桂嬋的親兄弟「新爺」鄧桂新聯合其他老闆，前來追討桂嬋的欠款，導致銀行出現擠提危機。壓力下的桂嬋幾乎崩潰，準備自殺，幸好被柴十七及時阻止。柴十七承諾會幫助桂嬋渡過難關。

危機進一步升級，唐司令突然現身桂香樓，韋豪及其兄弟早已埋伏多時，引發一場激烈的槍戰。在混亂中，韋豪的同夥企圖挾持花香，想滅花香口，但韋豪最終選擇阻止並放走了她。

巾幗梟雄之懸崖｜第3集劇情劇透(10月23日)

柴十七答應了桂嬋的請求，來到永業銀行工作並寫了一份報告。完成報告後，桂嬋的下屬方儀等人卻故意貶低這份報告。柴十七找到桂嬋理論，希望她能公正處理。桂嬋表面上承諾會教訓方儀等人，但實際上要下屬對報告書刻意刁難。最後桂嬋竟然要求十七向方儀道歉。

另一方面，花香始終對十七隱瞞實情，十七追查才發現她把通行證交給了被通緝的韋豪。後來，面臨銀行資金危機，桂嬋去求十七說服富商「三爺」不要撤資。柴十七抓住機會在員工大會上狠狠地批評了方儀等人，希望能夠替桂嬋主持公道。

巾幗梟雄之懸崖｜第4集劇情劇透(10月24日)

韋豪輕易地制伏了跟蹤他的柴十七。花香痛斥韋豪只會用暴力解決問題。隨後，十七成功說服了富商"三爺"暫緩撤資，但很快就傳來三爺病重的消息。桂嬋和她的下屬反而趁機開香檳慶祝，並逼迫三爺的兒子以低價出售家產。十七痛斥桂嬋的卑鄙行為，二人不歡而散。

與此同時，花香偶遇韋豪，韋豪不想花香浪費時間在自己身上，因此刻意在她面前與流氓打架，讓花香失望地離開。一位神秘人突然綁架了桂嬋，將她囚禁在一個暗室之中。

巾幗梟雄之懸崖｜第5集劇情劇透(10月25日)

桂嬋的母親鄧老太向柴十七請求，請他想辦法救出被綁架的桂嬋。雖然十七答應了，但他卻毫無頭緒。囚禁桂嬋的老人對她的過去了如指掌，讓桂嬋感到困惑，只知道對方想將她囚禁十二年。同時，韋豪向花香坦白自己的心意，花香經過深思熟慮，決定離家追隨韋豪。

然而，綁匪向鄧家索取贖金，結果巡捕在交接過程中擊斃了收贖金的接頭人，但桂嬋仍然下落不明。無奈之下，十七決定改變策略，將贖金變成賞金，以吸引更多人參與救援。隨著情勢發展，花香開始懷疑綁架桂嬋的人可能是韋豪及其夥伴。

巾幗梟雄之懸崖｜第6集劇情劇透

待更新。

巾幗梟雄之懸崖｜第7集劇情劇透

待更新。

巾幗梟雄之懸崖｜第8集劇情劇透

待更新。

巾幗梟雄之懸崖｜第9集劇情劇透

待更新。

巾幗梟雄之懸崖｜第10集劇情劇透

待更新。

巾幗梟雄之懸崖｜第11集劇情劇透

待更新。

巾幗梟雄之懸崖｜第12集劇情劇透

待更新。

巾幗梟雄之懸崖｜追劇日曆／播出時間

騰訊視頻全網獨播，Svip抢先看1集，會員周二到周四12點更新2集，周五到周日12點更新1集。

巾幗梟雄之懸崖｜演員陣容

黎耀祥 飾 柴十七

本身欠債纍纍，卻被「七爺」鄧桂嬋賞識而加入銀行，為人轉數好快，有商業頭腦。

胡定欣 飾 鄧桂嬋(七爺)

永業銀行主事人

蕭正楠 飾 林茂財

羅天宇 飾 韋豪

小時候曾經救過桂花香，之後喜歡上桂花香，並開始追求。手

陳曉華 飾 桂花香