陳雅倫移居內地多人追　示愛前度原來係一場誤會

陳雅倫今晚現身無綫為《直播靈接觸》擔任節目嘉賓，久未在港露面嘅佢依然明豔照人，完全唔似58歲。



陳雅倫接受訪問時透露近年因直播帶貨關係，已移居內地，今次因為老友梁思浩叫到才特意返港。她又指直播除咗賺到生活費之外，又為她打開內地市場，問到會否想拍劇，她即說：「TVB無搵我，曾生你係咪可以諗諗。（有無咩條件要求？）最緊要劇本好、有戲好，就算唔係主角都得。（對手呢？）馬德鐘、林峯同埋（陳）浩民。」

完全睇唔出已經58歲。（梁碧玲攝）

提到之前突然向分手24年嘅舊愛黃尚偉示愛一事，她笑稱是誤會一場。「因為我嗰時喺抖音直播，佢每次都會叫我寫一段嘢，嗰次係回憶嘅感情，咁我揀咗最經典嘅回憶，所以先寫咗黃生，其實係一份功課，但好多人都覺得唔捨得佢。」

陳雅倫今晚現身無綫。（梁碧玲攝）

陳雅倫表示分手後無再與黃尚偉聯絡，但唔擔心因今次「示愛功課」而影響對，並謂「對於佢嚟講應該都係最深刻一段感情，大家陪伴對方嘅高高低低。」而講到現時感情生活，陳雅倫就官腔地表示：「有好多朋友，但我依然係single。」她又指要升級為男朋友的話，除咗要有耐性之外，亦要睇緣份，因為自己工作較忙。「都有合眼緣，但都要多啲時間去了解。無得急，順其自然啦。」

陳雅倫表示分手後無再與黃尚偉聯絡。（梁碧玲攝）

另外，陳雅倫早前亦在社交平台提到人在外地闖蕩江湖時，難免會被欺負。她表示雖然打滾娛樂圈多年，但去到內地人生路不熟，被欺負都很正常，最緊要學識保護自己。「無得罪人，但會蝦你無公司，所以識做人，同唔好得罪人好緊要。」