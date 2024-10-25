袁偉豪與當紅星爸罕有同框　兩「古惑仔」昔日戾氣全消一臉慈父樣

對於年輕觀眾來說，袁偉豪（Ben）和李璨琛（Sam）這兩個名字看似「大纜都扯唔埋」，但其實他們識於微時，還同樣是古董電單車發燒友。近日，袁偉豪在社交平台分享與李璨琛一齊騎古董電單車郊遊的照片，二人罕有同框令不少人感到驚喜，還勾起了一班90後的集體回憶。

互相為對方拍照。（小紅書@袁偉豪Benontheroad）

兩個男人的浪漫。（小紅書@袁偉豪Benontheroad）

袁偉豪和李璨琛在26年前合作電影《新古惑仔之少年激鬥篇》而成為好友，謝霆鋒在戲中扮演「陳浩南」，袁偉豪與李璨琛則扮演「巢皮」和「山雞」，該片也是袁偉豪首部電影，當中一幕露股令人印象深刻。不少網民見到兩人同框，即刻表示：「回憶返曬嚟！」、「重回激鬥篇！巢皮和山雞的相遇」。

兩人在26年前合作電影《新古惑仔之少年激鬥篇》。（《新古惑仔之少年激鬥篇》電影截圖）

當年大家都很後生。（《新古惑仔之少年激鬥篇》電影截圖）

翻查資料，袁偉豪當年拍攝該片時只是年僅17歲的小鮮肉，青靚白淨；而李璨琛亦只是23歲，外型同樣子都充滿個性，演古惑仔角色入型人格。如今，昔日的兩位「古惑仔」，已成為「暖男爸爸」。相片中，兩人衣著簡樸，戾氣完全消失，展露出一副慈父樣，臉上的歲月痕跡更讓他們增添一份成熟穩重的男人味。相信這次出車，兩兄弟除了享受「男人的浪漫」外，都會趁機交流一下「湊仔經」。

《新古惑仔之少年激鬥篇》是袁偉豪首部電影。（《新古惑仔之少年激鬥篇》電影截圖）

李璨琛當年演古惑仔入型入格。（《新古惑仔之少年激鬥篇》電影截圖）

雖然兩人近年在娛樂圈不同領域發展，但同樣有著不錯發展，事業，家庭兩得意，袁偉豪獲無綫力捧成為一線小生，於2020年迎娶港姐老婆張寶兒，並於上年升呢做爸爸；而李璨琛則當上總監製，與太太梁志瑩先後誕下兩個可愛女兒大女Lucy李元元和細女Sucy李斐斐，而Lucy更深受網民喜愛，年紀細細已成為人氣KOL。

袁偉豪和張寶兒及兒子袁咕碌一家三口。（IG圖片）