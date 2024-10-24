視帝自爆瞞住新婚老婆有不能說的秘密　親揭背後原因原來極有道理

現年50歲的視帝馬國明（馬明）與37歲的湯洛雯（靚湯）於去年12月在泰國蘇梅島舉行浪漫婚禮，在至親與好友見證下正式結為合法夫妻。馬國明婚後火速開工，繼續努力賺錢，給湯洛雯一個幸福安穩的家。最近馬國明為迷你倉擔任品牌代言人以及拍攝廣告，他自己也是用家之一。

馬國明為迷你倉擔任代言人。

馬國明在廣告中以「24變」造型化身「玩具珍藏家馬鴨明」、「Cosplayer ASMingZ」及「萬能工具王明哥」，利用個人倉存服務及共享工作空間，實踐演戲以外的抱負。馬國明又大晒視帝級「變臉」演技，對抗另一半的「整理雜物煩音」時，更高呼「唔好俾空間限制你嘅馬明」。

馬國明更獲品牌所屬的集團主席親自到現場探班，並送上2000年與2024年出產的紅酒，祝賀馬明入行24周年快樂，同時象徵他於千禧年加入娛樂圈後，恍如美酒一樣，越陳越醇，於24年間不斷升價，由配角到一線小生，人氣與觀眾緣至今依然高企，成為家喻戶曉的「零負評男神」！主席再豪送24支2019年出產紅酒給馬明，事關2019年是馬明憑《白色強人》首膺視帝的重要年份，以及享有24個月免費迷你倉服務。

馬國明係迷你倉用家。

馬國明透露：「早前家裡養了貓貓，寵物食品及用品同樣堆積如山，我的空間自然越來越少，幸好有迷你倉，可以將我從小珍藏至今的過百件唐老鴨精品好好保存，甚至將一些『不能知的秘密』存倉，例如價值不菲的阿仙奴絕版波衫及球靴、Figure公仔及模型車等，這些奢侈品對於太太來說眼不見為乾淨，我也可以擁有Happy Wife！Happy Life，哈哈！」

馬國明與老婆湯洛雯合照沒換過甫士。(ig圖片)

馬國明與老婆湯洛雯合照沒換過甫士。(ig圖片)

湯洛雯馬國明婚後一直相當甜蜜。（IG：@kennethmkm）

馬明直言今次廣告是入行以來造型最百變的一次，過程相當好玩，他笑說：「以前拍劇扮過死屍、囚犯、醫生及律師等，連女人及小強也扮過，但從未試過執事造型，更是首次踏入二次元世界，雖然我不算熱衷網絡文化，但也有看《晚安大小姐》的片段，所以我馬上拍照Send給家中的『大小姐』欣賞，以執事造型跟她說晚安，反應不錯呀！」馬明表示會學習身邊有不少波友會將單車及露營用具等存入倉，留待『馬國明天放假』時才取用，騰出一些家居空間。

馬國明於廣告中形象百變。