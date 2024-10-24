連詩雅一講bb就眉飛色舞　問到黃翠如是否造人成功就話傳咗好多年

「靚媽」連詩雅（Shiga）與鍾浠文、丁子朗、黃庭鋒出席時裝薈巡禮活動，今次是Shiga產後第一次「行fashion show」，Shiga都表示十分緊張。Shiga接受傳媒訪問時表示「鞋太高」：「今日對鞋其實都係超過高，咁陣間會有一個位係可能要行樓梯啦，所以我都有啲緊張，頭先都rehearsal咗，都應該ok嘅。」

今次是Shiga產後第一次「行fashion show」。(胡凱欣 攝)

今次是Shiga產後第一次「行fashion show」。(胡凱欣 攝)

被問到對「行show」有沒有生疏時，Shiga笑著表示「OK」：「原來都仲有個感覺係度，同埋可能因為我自己平時喺屋企好無聊嘅時候都會扮吓行show。」之後Shiga講到現在的身形，略嫌自己還未夠完美：「我都仲係餵緊母乳，我諗一路直至到去我收奶之後先會真係回復返。因為都不能夠完全節食，因為我都要畀營養畀bb，所以依家盡可能都keep住呢個狀態先。」她又說到要等bb戒了母乳才能正式去做運動。

Shiga略嫌自己身形未夠完美，說到要等bb戒了母乳才能正式去做運動及節食。(胡凱欣 攝)

BB剛滿3個月，Shiga被問會否搞百日宴時，她表示不會：「可能簡簡單單屋企人食餐飯囉，因為之前同先生結婚嘅時候都搞過一個宴會，發覺都幾攰，所以今次bb嘅百日宴簡單食餐飯就算。」

Shiga話唔會幫bb搞百宴，因為吸取咗之前經驗覺得太攰。(胡凱欣 攝)

對於早前Shiga帶同bb一起去做運動，她被問到很多男生圍著女兒時，爸爸陳家樂有沒有吃醋，她說：「依家覺得bb開始大啦，咁我哋平時可能唔係成日可以有機會帶佢出街，所以我哋真係出去呢，都想帶多啲佢去唔同嘅地方。因為我哋好耐冇去做gym啦，今次復操，咁就帶埋bb去見吓啲教練，啲教練見到bb都覺得好得意。」

連詩雅抱女做Gym。（IG圖片）

「有女萬事足」的Shiga一講起女兒就眉飛色舞，她表示女兒比她跟陳家樂更喜歡熱鬧：「帶佢出街佢就會完全唔瞓教，佢見到人佢會好開心，如果你抱佢個方向係望唔到人佢就會扭計。」除了Shiga外，原來連陳家樂都很開心，Shiga透露女兒出生後陳家樂就到馬來西亞拍戲兩個月，但陳家樂回來後見證他與女兒的相處後，情感愈來愈濃烈：「原來啲爸爸見到啲女係真係會好冧㗎囉。」二人在家中亦有教女兒學叫「爸爸」、「媽媽」，但因為女兒還小，所以只是牙牙學語。

「有女萬事足」的Shiga一講起女兒就眉飛色舞。(胡凱欣 攝)

Shiga被問到知不知道好姊妹黃翠如是否造人成功時，則表示「冇聽聞」：「我冇特別問啦，但呢個報道係多年嚟都不斷地傳㗎啦。」亦相信黃翠如到時會自行公布喜訊。