冼靖峰留言話被黃奕斌同鍾柔美欺負　發生咩事要咆哮？

最近成功瘋魔各大社交平台的一首歌，一定非ROSÉ與Bruno Mars的《APT.》莫屬，全城都在跟跳這個舞。一班《聲夢》的歌手亦不例外，冼靖峰、黃奕斌及鍾柔美在社交平台分享了「兩男一女」的故事。跳舞對於有根底的黃奕斌及鍾柔美絕對沒有難度，但對於不擅長跳舞的冼靖峰就…

全城都在跟跳ROSÉ與Bruno Mars的《APT.》。(ig圖片)

片中一開始三人「坐定定」跟著拍子甩頭，但冼靖峰就好像有點掉拍，之後的舞步冼靖峰都跟得上了，一段短短的影片已經十分「洗腦」。片的最後原來有小花絮，可見三人一起甩頭時，冼靖峰有點跟不上節奏，待他發現後就大叫：「啊！等陣！唉！」過程十分搞笑。

片中一開始三人「坐定定」跟著拍子甩頭，但冼靖峰就好像有點掉拍。(ig圖片)

片的最後原來有小花絮，可見三人一起甩頭時，冼靖峰有點跟不上節奏。(ig圖片)

影片發布後冼靖峰留言表示被「恰」：「係要蝦我」，其實是冼靖峰跳舞方面比較弱，所以才在片中大叫，但不少網民都很喜歡他這樣的表現，更認為這樣很可愛。

不少網民都很喜歡他這樣的表現，更認為這樣很可愛。(ig圖片)

其實是冼靖峰跳舞方面比較弱，所以才在片中大叫。(ig圖片)

黃奕斌將會於今天（25日）推出新歌《lit》，他亦有留言提早請冼靖峰一起cover他的新歌：「到時候搵你跳lit。」相信冼靖峰為了避免再次出現「咆哮」的情況，特地跟黃奕斌說：「搵我跳ok，唔好臨拍前先話俾我聽要跳就更好了。」相信有時間讓冼靖峰先練習，應該就能跟得上舞步了。

黃奕斌將會於明天（25日）推出新歌《lit》。(ig圖片)