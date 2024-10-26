音樂人太太經歷兩次流產　領養小姊弟獻出無私大愛超越血緣

獨立樂隊After10的鼓手陳仲偉（阿偉），與任職鋼琴老師的太太Abi，近日接受TVB節目《星期日檔案》訪問，講及領養子女的話題。阿偉和拍拖7年的Abi婚後一直好想生BB，至2018年，即婚後一年2終迎來好消息，當時兩夫婦連子女的名字都想好，女兒叫「之蕾」、兒子叫「之路」，怎料懷孕4個月卻傳來壞消息，被醫生告知胎兒染色體出現異常，小天使悄悄道別。

阿偉同太太Abi被醫生告知胎兒染色體出現異常，心情跌落谷底。（電視截圖）

阿偉和Abi的首胎兒染色體出現異常，第二胎亦被發現胎兒患上唐氏綜合症。（電視截圖）

阿偉係獨立樂隊After 10的成員。（facebook圖片）

阿偉係樂隊中嘅鼓手。（facebook圖片）

Abi說：「心臟好似穿咗個洞，手指連住，有愛德華氏症，所有症狀已全部表現出嚟。」她回憶在健康院聽胎兒心跳停已止，仍猶有餘悸：「崩潰咗！聽唔到心跳，嗰刻好驚，心諗：『你係咪有病？點會無心跳？你識唔識聽㗎？』」

大約一年後，Abi再次懷孕，但個多月便發現胎兒患上唐氏綜合症，發現時已經沒有了心跳。之後Abi試過人工受孕，同樣因為染色體問題而失敗收場，兩人心情跌落谷底，Abi曾留在家中一個半月，續說：「我望住電視，明明係做緊一啲好搞笑嘅嘢，但我係喊緊，但喊喊吓又笑。你真係唔想有人去關心你，尤其有啲收到朋友訊息『你點呀？』想我答你我好好？我想答你Ok，但事實我唔Ok！」

Abi回憶當刻失落心情，眼泛淚光。（電視截圖）

接受人工授孕均失敗。（電視截圖）

阿偉指有段時間不斷發惡夢，感覺整個世界是灰色。後來兩公婆決定申請領養，終在兩年後，迎來了8個月大的女兒之蕾，一早想好的名字終於可以大派用場，B蕾是一個愛笑的「開心B」，阿偉指初見面時見到她笑，已經覺得很開心。而按社署規定，小領養家庭有半年的同住期，之後法庭才會頒發領養令，當日一家人還拍片記錄開心時刻，宣布二人正式成為父母。阿偉說：「好深刻一句，法官話法庭好多宣判嘅事都未必咁開心，佢覺得我哋呢單係好事，佢都好開心。」

最後決決定領養。（電視截圖）

正式成為父母，一家三口笑得好開心。（電視截圖）

領養B蕾一陣子後，兩夫婦再收到社工通知，原來B蕾有一個相差1年的親生弟弟正等待領養，在得到家人的支持下，他們很快便答應領養弟弟「之路」，讓兩個有血緣關係的小姊弟可以互相陪伴成長。

建立四口幸福的家，照顧小朋友雖忙碌，阿偉笑指兩個小朋友的威力是很強勁的，真的不只雙倍破壞力，但開心也是雙倍。阿偉一臉慈父樣，與Abi對小姊弟無私的人，讓人深深感受到親情已遠遠超越血緣關係。

原來「B蕾」仲有個細一年嘅弟弟，小姊弟相聚。（電視截圖）

阿偉話小朋友嘅威力好強勁，但開心都係雙倍。（電視截圖）

兩個小朋友可以係溫馨快樂家庭成長。（電視截圖）

阿偉一臉慈父樣。（電視截圖）

Abi為小姊弟開設IG賬戶記錄成長片段：

仲一齊去旅行。（IG@gessyblui）

好有愛呀！（IG@gessyblui）