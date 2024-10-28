東張西望｜「何伯2.0」老婆離世極速搵第二春　為600萬趕個女出門

昨日（27日）一集的《東張西望》疑似出現「何伯2.0」，報料人吳小姐指自己母親離世後父親已經帶新女友回家，更懷疑父親女友密謀父親的錢，而父親亦狠下心腸要求女兒及孫兒搬走。

《東張西望》疑似出現「何伯2.0」。(節目截圖)

報料人吳小姐指自己母親離世後父親已經帶新女友回家。(節目截圖)

吳小姐向《東張》指母親3年半前離世，而自己的父親則在亡妻離世後不足兩個月已經着急要找人照顧自己，吳小姐表示父親咆哮：「話我哋對佢唔好啊，話我哋唔理佢啊，唔照顧佢啊，所以佢更加要搵個女人照顧佢。」

吳小姐向《東張》指母親3年半前離世，而自己的父親則在亡妻離世後不足兩個月已經着急要找人照顧自己。(節目截圖)

吳小姐向《東張》指母親3年半前離世，而自己的父親則在亡妻離世後不足兩個月已經着急要找人照顧自己。(節目截圖)

兩個月後父親真的坐言起行，把「小三」帶回家，父親若無其視的向吳小姐介紹這名女子。吳小姐見父親對這名女子「噓寒問暖」的程度更前所未見，吳小姐直接說：「我係未聽過我啊爸會對啊媽咁溫柔講嘢，亦都冇見過我啊爸會斟水畀啊媽。」吳小姐對此感到很生氣，自這次不愉快的見面後，父女關係更急轉直下。

兩個月後父親真的坐言起行，把「小三」帶回家。(節目截圖)

吳小姐見父親對這名女子「噓寒問暖」的程度更前所未見。(節目截圖)

吳小姐見父親對這名女子「噓寒問暖」的程度更前所未見。(節目截圖)

昔日的慈父亦變成惡爸，吳小姐指父親於這三年半的態度極差，後來吳小姐更得知這名女子的年齡與她一樣，更感到作嘔。吳小姐有感父親的轉變都是這名女子所教，認為這名女子是貪他的錢，父親指：「有錢佬，有小三、小四、小五有咩問題？」吳小姐亦表明示能接受父親的新女友。

吳小姐指父親於這三年半的態度極差(節目截圖)

吳小姐有感父親的轉變都是這名女子所教，認為這名女子是貪他的錢。(節目截圖)

除了吳小姐覺得父親與這名女子一起後變了外，連她的女兒都覺得外公變了，吳小姐飲泣：「由以前好錫佢到變咗成日鬧佢。」後來吳小姐表示父親為了要她搬離大宅，向她表示每個月要收20萬元，令到她感到困擾。

吳小姐表示父親為了要她搬離大宅，向她表示每個月要收20萬元。(節目截圖)

吳小姐的大宅是位於赤柱的獨立屋。(節目截圖)

吳小姐的大宅是位於赤柱的獨立屋。(節目截圖)

吳小姐飲泣覺得父親的轉變極大。(節目截圖)

吳小姐表示父親為了要她搬離大宅，向她表示每個月要收20萬元(節目截圖)

除此之外吳小姐表示早前把600萬存款分期存在父親的戶口裡，因為父親表示利息高，雖然之前父親一直都有把利息給吳小姐。但去年開始，吳小姐表示父親已經再沒有給她利息，現在吳小姐想從父親戶口取回600萬存款，真的是談何容易。

吳小姐表示早前把600萬存款分期存在父親的戶口裡。(節目截圖)

吳小姐表示早前把600萬存款分期存在父親的戶口裡。(節目截圖)

這一集《東張西望》播出後不少的網民都指父親是「何伯2.0」，認為他只聽這名女子的話。亦有大量網民持相反意見，認為吳小姐40多歲，還要靠父親養，現在父親說不養她了，就「報東張」公審父親。

不少的網民都指父親是「何伯2.0」。(節目截圖)