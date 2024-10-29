44歲「御用丫鬟」谷胸騷長腿似少女　不甘跑龍套北上發展愈撈愈掂

李焯寧在無綫（TVB）時有「御用丫鬟」之稱，雖然不太出名，但至少大家見到她的樣子都會有印象。還有兩星期便45歲的李焯寧，無論容貌或身材都沒有因為時間而走樣，早前她出席活動時，更穿起低胸晚裝，谷胸騷長腿激似少女，獲得網民大讚！

（片段截圖）

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李焯寧2000年參加藝員訓練班加入TVB，在公司工作12年間，都是做一些跑龍套角色，其後約滿便離巢無綫，之後做過港視拍過電影，後來便索性北上拍劇發展個人演藝事業，現在內地廣為人熟識，越做越好。回顧過去在無綫演藝生涯，Karen坦言只欠缺運氣：「嗰陣時決定離開無線，係因為覺得自己好似係溫室長大，唔知出邊個世界係點，好似對出面嘅社會乜都唔識，嗰陣時又睇唔到自己有咩上升空間，其實做我哋呢行運氣同其他因素都好重要，嗰陣時自己又未上到個啲位置，而當時又覺得自己演戲好叻，但宜家睇返自己演戲都好一般，咁所以運氣係呢行佔比係大多數。」

李焯寧有「御用丫鬟」的稱號。（劇照）

李焯寧2018年開始北上拍劇，最令人印象深刻的是在內地古裝劇《九流霸主》中飾演「德妃」一角。（劇照）

直到2017年，她決定轉戰商界並成立市場策劃公司，曾參與大型製作如「世界和平小姐」等，2018年開始北上拍劇，最令人印象深刻的是在內地古裝劇《九流霸主》中飾演「德妃」一角，2019年，她獲正式委任為中華人民共和國廣西壯族自治區南寧市政協。