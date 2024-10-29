黑色月光劇透第2集｜馬志威狂玩楊茜堯呢粒嘢 同性感索女酒吧肉搏

《黑色月光》劇情劇透 第2集

《黑色月光》第2集劇情講到，十八年來，滿月（楊茜堯飾）記恨着蔣家害她家破人亡，當年她們一家與朱柏中（楊明飾）是鄰居，滿月的爸爸（魯振順飾）幫過柏中的姑媽，所以後來柏中也幫忙滿月復仇，滿月如今藉公關工作令蔣基俊（馬志威飾）回港。

滿月年少時的一家。（劇集截圖）

滿月如今藉公關工作令基俊回港。（劇集截圖）

滿月則暗中將柏中安插在蔣家。（劇集截圖）

基俊認出滿月遂刻意試探，並且玩弄她臉上的一粒痣，其後基俊去酒吧玩樂，差點被一名索女偷拍成功。滿月為讓基俊放下戒心，不惜以身犯險，製造車禍助他脫險。苦肉計成功令滿月取得哲賢（尹揚明飾）和基俊的信任，哲賢更命滿月籌辦基俊的婚禮；而滿月則暗中將柏中安插在蔣家，成為基俊的司機。

基俊認出滿月遂刻意試探。（劇集截圖）

基俊認出滿月遂刻意試探。（劇集截圖）

並且玩弄她臉上的一粒痣。（劇集截圖）

並且玩弄她臉上的一粒痣。（劇集截圖）

並且玩弄她臉上的一粒痣。（劇集截圖）

蔣基俊受指使要偷拍。（劇集截圖）

蔣基俊受指使要偷拍。（劇集截圖）

蔣基俊受指使要偷拍。（劇集截圖）

好性感。（劇集截圖）

好性感。（劇集截圖）

成風（王浩信飾）想向滿月探問蔣家消息，滿月反從成風口中得知，蔣家即將與「王卓集團」主席卓昊天的孫女卓慧雲（林夏薇飾）聯婚。滿月為免蔣家與卓家聯親後坐大，要使計阻止。劇情亦講到，柏中當年知道滿月兩姊妹被強姦後，向蔣家大宅掉汽油彈，最終被判入獄。

蔣家與卓家聯親。（劇集截圖）

柏中當年知道滿月兩姊妹被強姦後，向蔣家大宅掉汽油彈，最終被判入獄。（劇集截圖）

《黑色月光》｜劇情大綱

余滿月（楊茜堯飾）表面光彩奪目，十分自信，擅長應對各種危機的公關專家，然而，她的內心卻隱藏著一段痛苦的過去。18年前，原本是一個幸福的家庭，三姐妹余漫星（楊卓娜飾）、滿月（楊茜堯飾）和曦晨（黃翠如飾）快樂地生活著。但是，當時仍在學生時代的滿月和曦晨遭遇了一場悲劇。余滿月被富三代蔣基俊（馬志威飾）下藥侵犯，而她的妹妹曦晨（黃翠如飾）也遭到了鄺永源的侵犯。蔣哲賢為了保護自己的兒子蔣基俊，暗中收買人隱瞞真相，並在當晚將兩姐妹推下山，還反過來冤枉余爸坐牢。父母遭害、妹妹殘廢、姐姐疏離，這段痛苦的經歷讓滿月發誓要報仇。之後，她忍辱負重了18年，最終在上流社會中崛起，成為炙手可熱的危機公關。

港版《黑暗榮耀》。（TVB柒拾柒工作室-黑色月光版@Weibo）

港版《黑暗榮耀》。（TVB柒拾柒工作室-黑色月光版@Weibo）

黑色月光｜故事簡介

《黑色月光》女主角余滿月，人前光采亮麗，長袖善舞的危機公關，背後卻深沉孤獨，沒一點笑容。她的內心背負一段不想回憶的可怕過去。

《黑色月光》

十八年前，她與妹妹被迷暈帶到富豪淫亂派對，慘遭富三代蔣基俊施虐蹂躪，連番輪姦。她與家人報警以求公義，可是基俊的富商父親蔣哲賢為保兒子，用盡方法毀滅證據，暴打恐嚇噤聲，最後父母更受害命喪，妹妹因重創變成殘廢、姐姐漫星疏遠離棄。

接連的打擊，她試過尋死，但死不得，她在黑色月光下立誓報仇，所有傷害過她一家的惡人，都要得到惡報！

《黑色月光》 片尾曲《黯月》 由戴祖儀主唱，江暉作曲、編曲、監製，丁悅填詞。