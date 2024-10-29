譚嘉儀尾場邀請到偶像同台合唱兼自肥　鄭秀文：要幫你煮埋飯嗎

譚嘉儀的《Be With You演唱會2024》，前日（27日）已經順利完成三場，嘉儀（Kayee）在台上大叫「終於可以食嘢」，還有同偶像鄭秀文同台合唱，夢想成真！好友們到場支持演唱會包括：高層樂易玲、莊思敏、莊思明、楊明、阮皓棕、黃建東、吳沚默、何佩珈、劉佩玥、陳庭欣、鄧伊婷、梁敏巧、黄嘉雯等，他們還買下有嘉儀樣子的手燈來支持。

譚嘉儀的《Be With You演唱會2024》，前日（27日）已經順利完成三場。(公關提供)

Kayee邀請到她10歲時喜歡的偶像鄭秀文來當壓軸嘉賓，二人合唱《捨不得你》，Sammi在台上分享收到嘉儀邀請信的感受，她笑言似一本剪貼相簿，非常有誠意有相有文字，相片是Kayee小時候扮演她「√」眉的照片，文字是寫上她的歌怎樣影響Kayee的成長。當Sammi接上這份邀請，她很快就答應了。

Kayee邀請到她10歲時喜歡的偶像鄭秀文來當壓軸嘉賓。(公關提供)

Sammi在台上分享收到嘉儀邀請信的感受，她笑言似一本剪貼相簿，非常有誠意有相有文字。(公關提供)

Kayee也播出收到回覆的片段，在街上好像傻了一樣大跳大叫了出來，演唱會完結後Sammi還把片段放了上IG , 大量粉絲讚美Sammi很有愛支持新晉歌手。Kayee在台上又送花又自拍，爭取台上福利！Sammi笑言：「要幫你煮埋飯嗎？」kayee才興奮的送Sammi回後台，場面非常搞笑！

Kayee在台上又送花又自拍，爭取台上福利！(公關提供)

Sammi笑Kayee「要幫你煮埋飯嗎？」(公關提供)

被問到今次衣服有些婚紗的感覺，她表示開場時剪輯了成長片段，想營造好像新人飲宴時播放片段感覺。不過只是開頭部分，後面已經是型格和閃耀，服裝都不一樣了。順利完成演唱會後，Kayee除了開心見到朋友和歌迷外，終於可以約姐妹們食飯，為了跳舞和露馬甲線，真的忍口得久。

譚嘉儀今次衣服有些婚紗的感覺。(公關提供)

譚嘉儀想營造好像新人飲宴時播放片段感覺。(公關提供)