永夜星河劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《永夜星河》陸劇又名(黑蓮花攻略手冊)，改編自黑蓮花攻略手冊。有白錦錦、席如遠作為編劇，趙一龍為執導，由虞書欣、丁禹兮、祝緒丹，楊仕澤領銜主演的一套以古裝冒險為題材的電視劇。該劇由很多人氣演員出演，而且各有代表作，陣容十分強大！丁禹兮首次出演反派，與《蒼蘭訣》虞書欣繼《月光變奏曲》拍檔情侶廣受好評後，時隔3年「再續前緣」，再次合作主演時空交錯的戀人！更有鍾欣潼（啊嬌）演繹父母愛情！本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

永夜星河官微@Weibo

《永夜星河》｜電視劇情大綱

鬼馬少女凌妙妙（虞書欣 飾）在現實生活中閱讀小說《捉妖》，不滿作者所寫的情節內容，於是大力抱怨，而意外被帶入了「書中世界」，處身在《捉妖》的系統世界。她化身為惹人討厭的惡毒女配角「凌虞」，並被系統強制要完成綁定任務，才能夠返回現實，凌妙妙不僅需要完成主線任務——擊殺大妖，還有支線任務——攻略身世神秘的反派角色「黑蓮花」慕聲（丁禹兮 飾），如果任務失敗，她就永遠無法返回現實。

凌妙妙試圖反抗系統，結果不斷被送回到第一關。她迫於無奈，只能依照遊戲任務開始攻略慕聲，努力提升他對自己的好感。然而，基於「凌虞」 的角色設定惡毒無比，之前的所作所為已經讓慕聲對她毫無好感。凌妙妙決心利用新身份徹底改變書中的人設，轉變驕橫跋扈、心腸歹毒的角色形象。她施展渾身解數，用古惑手段刻意討好慕聲，想更快地提升慕聲對她的好感度。為了能夠完成任務，早日返回現實，她厚著臉皮加入了慕瑤（祝緒丹 飾）、柳拂衣（楊仕澤飾）和「黑蓮花」慕聲的最強捉妖天團，組成「竹林四俠」， 一起除魔伏妖。

在攻略慕聲時，凌妙妙改變了對自己的想法，不再單純把遊戲任務當作目標，通過試探、攻略和揭露真相，一次次的救贖中治癒了慕聲，他們是彼此的救贖戀人，也是拯救世界的契機。凌妙妙憑藉記憶中小說的情節，化身能預見未來的「半仙」，以及她勇敢堅毅的性格，緊緊團結了整個團隊，一起攜手向前。凌虞面對重重任務挑戰，披荊斬棘地在多次危機中逆轉局勢，同時他們解開了人妖兩族的仇恨，不再敵對，改寫了原有的結局。

《永夜星河》播出時間｜最新追劇日曆

《永夜星河》電視劇一共有32集，2024年11月1日12點起由騰訊視頻播放，會員週六到週一18點更新2集，週二三四18點更新1集，首更4集。SVIP搶先看一集。

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《永夜星河》｜演員人物關係圖

《永夜星河》｜演員

虞書欣 飾 凌妙妙

個性搞怪，從現實穿越到書中世界，成為惡毒女配角凌虞，被系統強制完成任務，才能返回現實

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丁禹兮 飾 慕聲

人稱黑蓮花，看似天真無邪，實則毒舌冷酷，個性沉鬱，擁有全能的能力

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祝緒丹 飾 慕瑤

名門出身，清廉高尚，嫉恨妖魔，捉妖隊內領袖

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楊仕澤 飾 柳拂衣

直男，不擅感情，但異性緣好，很有人氣

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鍾欣潼（啊嬌） 飾 慕容兒、魅女、怨女

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陳都靈 飾 鏡妖