珠簾玉幕劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《珠簾玉幕》陸劇改編自談天音的小說《崑山玉之前傳》。有府天、張榮、王晨、馬莎莎作為編劇，謝澤為執導，由趙露思、劉宇寧、唐曉天領銜主演的一套以古裝傳奇為題材的電視劇。男女主角在《長相思》搭擋情侶廣受喜愛，今次再度合作，迫不及待想看劇中擦出新火花！本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

电视剧珠帘玉幕@Weibo

《珠簾玉幕》｜電視劇情大綱

端午（趙露思 飾）出身於合浦，身份低微，是一名採珠場奴隸。她從小生活在這個殘酷的採珠場，過着非人生活，也見證採珠場的殘暴手段，深刻感受到底層人民的苦難。「採珠女奴」成年後，每晚都被迫送上不同男人的床邊，即使懷孕，也無從稽考，她們所生的嬰兒會被統一送往「產屋」撫養，而身患重病的會被無情地丟入大海，極其殘酷。某天，端午在採珠場工作時，目睹同伴被搶奪糧食，她出於同情伸出援手，卻意外引起了其他管事奴隸的注意，面臨被強暴的危機。

經歷重重困難後，端午為不受凌辱終於逃離了危險的珠場，遇上了西域商人燕子京（劉宇寧 飾）和正直的張晉然（唐曉天 飾）。燕子京是商業奇才，但身世神秘莫測，背後隱藏千萬個秘密。為查清身世，端午決定加入燕氏商隊，拼命打滾，只懂珍珠的端午也因燕子京拓開了珠寶的領域，很想掌握璀璨的珠寶世界。但是，前往西北的旅途中，她發現了自己身世的秘密，並捲入了燕子京的復仇計畫，親人皆亡，摯愛也遠離。端午決心改名為蘇幕遮，隻身大膽闖入揚州，誓要追尋真相，她保持正直高潔，不被仇恨所左右，親手締造明鏡台，與張晉然一起追查舊案。燕子京本打算一人承擔污名和背負仇恨，最後也解開了心結，與她共渡難關。

當揭開過往的真相後，蘇幕遮憑藉在珠寶方面獨特天賦，又制出琉璃、瑟瑟，將彩色珠寶引入流行白色珠寶的揚州，拓寬當地審美，又在賽寶會達到了珠寶藝術的高峰，從一名社會底層的悲慘少女，逐步成長為獨當一面的女商人，在商業世界中大展鴻圖，並使曾經屈從命運的女性重獲新生。

《珠簾玉幕》播出時間｜最新追劇日曆

《珠簾玉幕》電視劇一共有40集，2024年11月1日起由優酷播放，會員首更3集，每日12點更新1-2集，SVIP每個更新日提前看多一集。

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《珠簾玉幕》｜演員人物關係圖

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《珠簾玉幕》｜演員

趙露思 飾 端午、蘇幕遮

採珠奴隸，出身卑微，對抗黑暗，堅毅勇敢，攀上了珠寶藝術高峰

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劉宇寧 飾 燕子京

經驗豐富的商人，懂得珠寶，外表陰沉不羈，隱藏著很多秘密，武功高強

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唐曉天 飾 張晉然