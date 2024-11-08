珠簾玉幕劇情｜最新追劇日曆/播出時間/預告+演員關係圖+角色簡介

《珠簾玉幕》陸劇改編自談天音的小說《崑山玉之前傳》。有府天、張榮、王晨、馬莎莎作為編劇，謝澤為執導，由趙露思、劉宇寧、唐曉天領銜主演的一套以古裝傳奇為題材的電視劇。男女主角在《長相思》搭擋情侶廣受喜愛，今次再度合作，迫不及待想看劇中擦出新火花！本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

电视剧珠帘玉幕@Weibo

《珠簾玉幕》｜電視劇情大綱

端午（趙露思 飾）出身於合浦，身份低微，是一名採珠場奴隸。她從小生活在這個殘酷的採珠場，過着非人生活，也見證採珠場的殘暴手段，深刻感受到底層人民的苦難。「採珠女奴」成年後，每晚都被迫送上不同男人的床邊，即使懷孕，也無從稽考，她們所生的嬰兒會被統一送往「產屋」撫養，而身患重病的會被無情地丟入大海，極其殘酷。某天，端午在採珠場工作時，目睹同伴被搶奪糧食，她出於同情伸出援手，卻意外引起了其他管事奴隸的注意，面臨被強暴的危機。

經歷重重困難後，端午為不受凌辱終於逃離了危險的珠場，遇上了西域商人燕子京（劉宇寧 飾）和正直的張晉然（唐曉天 飾）。燕子京是商業奇才，但身世神秘莫測，背後隱藏千萬個秘密。為查清身世，端午決定加入燕氏商隊，拼命打滾，只懂珍珠的端午也因燕子京拓開了珠寶的領域，很想掌握璀璨的珠寶世界。但是，前往西北的旅途中，她發現了自己身世的秘密，並捲入了燕子京的復仇計畫，親人皆亡，摯愛也遠離。端午決心改名為蘇幕遮，隻身大膽闖入揚州，誓要追尋真相，她保持正直高潔，不被仇恨所左右，親手締造明鏡台，與張晉然一起追查舊案。燕子京本打算一人承擔污名和背負仇恨，最後也解開了心結，與她共渡難關。

當揭開過往的真相後，蘇幕遮憑藉在珠寶方面獨特天賦，又制出琉璃、瑟瑟，將彩色珠寶引入流行白色珠寶的揚州，拓寬當地審美，又在賽寶會達到了珠寶藝術的高峰，從一名社會底層的悲慘少女，逐步成長為獨當一面的女商人，在商業世界中大展鴻圖，並使曾經屈從命運的女性重獲新生。

《珠簾玉幕》｜最新預告

第17集預告

燕子京想帶端午去紫荊山下，傳說看到天上的雙星相會，就可以相守一生。燕子京想去鸊鵜泉，他無懼驪龍盜的心狠手辣，心意已決，想消滅驪龍盜。端午不想燕子京一個去冒險，但此行十分危險，端午想跟燕子京一起去。

第18集預告

端午被驪龍盜捉了，驪龍盜想找血珠。早前燕子京告訴端午，其實在血珠中，收藏了古麗斯丹寶藏的地圖，所以驪龍盜是想要是古麗斯丹的寶藏。驪龍盜眼見沒有血珠，就派人送信給燕子京，要求燕子京帶上血珠。燕子京去了，此行十死無生，燕子京作了會死的打算。

第19集預告

驪龍盜現身琅嬛塢，不是在鸊鵜泉。雳魁下令要追殺燕子京，在四周找燕子京。燕子京叫人把血珠在燕子京身下的消息散播出去，端午就會安全。琅嬛塢有沙匪埋伏搶掠，整個商隊傷亡慘重。燕子京舍命救端午。

《珠簾玉幕》播出時間｜最新追劇日曆

《珠簾玉幕》電視劇一共有40集，2024年11月1日起由優酷播放，會員首更3集，每日12點更新1-2集，SVIP每個更新日提前看多一集。

Netflix也可以看珠簾玉幕，每日更新一集。

电视剧珠帘玉幕@Weibo

《珠簾玉幕》｜演員人物關係圖

电视剧珠帘玉幕@Weibo

《珠簾玉幕》｜演員

趙露思 飾 端午、蘇幕遮

採珠奴隸，出身卑微，對抗黑暗，堅毅勇敢，攀上了珠寶藝術高峰

电视剧珠帘玉幕@Weibo

劉宇寧 飾 燕子京

經驗豐富的商人，懂得珠寶，外表陰沉不羈，隱藏著很多秘密，武功高強

电视剧珠帘玉幕@Weibo

唐曉天 飾 張晉然