巾幗梟雄之懸崖11-20集劇情｜胡定欣向黎耀祥表白?蕭正楠又再出現

TVB《巾幗梟雄之懸崖》1-20分集劇情劇透，故事講到胡定欣查蕭正楠的背景，兄長及朋友屈種罌粟花及殺人，之後被蕭正楠以涉嫌貪污捉去軍政部問話，之後仲差一點點殺死黎耀祥胡定欣，到底黎耀祥胡定欣又如何得救?本文將會介紹這部劇的劇情大綱、每集劇情劇透。(小編為你每日詳細更新)

巾幗梟雄之懸崖｜11-20分集劇情劇透

巾幗梟雄之懸崖｜第11集劇情劇透

柴十七七爺找回當年的員工、獄卒調查，得知原來林茂財當年在獄中每月都逃一次獄，每日都在獄中訓練身體，之後獄卒都怕了他，只求林茂財不要搞事。

柴十七覺得十分奇怪，因為紡織廠的第二大股東是九爺，但林茂財就沒有向九爺尋仇。之後柴十七七爺就紡織廠女工之事去找九爺問，九爺指他沒有無干涉七爺父親的公司營運的事。九爺聯同新爺，冤枉七爺種罌粟花及殺人。但林茂財就沒有證據。

有人刻意向花香父母寫了一封信，內容是關係韋豪的過去。韋豪一看信件就知道寫信人就是林茂財。花香帶了韋豪見父母，韋豪坦白...韋豪為此下狠手警告茂財，茂財反而更欣賞他……花香突然被林茂財捉走，要求韋豪槍擊七爺，韋豪連開3槍，七爺倒地。桂嬋因茂財終日失神，十七勸她應打起精神，不能讓茂財得逞。林茂財生日，成個上海所有有錢人都祝賀林茂財。柴十七及已醉的七爺表現得無畏又灑脫，為林茂財送"大禮"炸彈。

巾幗梟雄之懸崖｜第12集劇情劇透

七爺母親自殺，由下人口中得知，七爺母親生前曾經跟一個好似林茂財的人見面。七爺母親的離開，對七爺影響好大，在七爺眼中，母親是成個家中最愛她的人。七爺叫柴十七去第2個地方開分行，原來七爺私下去了找殺手，柴十七知道後，立即制止七爺，衝往現場向殺手告知要取消行動，殺手集團主腦舉槍指嚇十七...

韋豪向柴十七介紹了一個睇相佬，他可以好容易看串對方是講真定假話。柴十七七爺猜同睇相佬跟林茂財見面，欲找出茂財破綻。林茂財指自己的身份有3個可能性，1.林茂財是鄧桂平當日死不去之後回來報仇、韋豪識的老鄉是另一人;2.鄧桂平林茂財老鄉都是不同;3.鄧桂平林茂財老鄉都是同一人。林茂財有了新女朋友，就是九爺的女兒。睇相佬告訴柴十七七爺，林茂財的說話中那一句是假。

原來，新爺是有把柄在林茂財手中，就是跟上海小姐偷情...而九爺在林茂財手中的把柄就是.....林茂財把睇相佬捉了，再引七爺柴十七出來。茂財把二人關進棺材，命人搬到野外活埋。韋豪與花香收到消息趕往營救，最終桂嬋得救，但十七昏迷不醒……

巾幗梟雄之懸崖｜第13集劇情劇透

柴十七因腦部缺氧昏迷，七爺十分緊張，及不明白為何會有人綁住柴十七的口，直到桂父講出一個感人故事……林茂財被警務處處長捉了，是因為林茂財有2個上司失蹤，七爺去監獄見林茂財，七爺一直都覺得林茂財就是弟弟桂平。柴十七醒了，但有短暫失憶，記不起近期的事，桂嬋廢寢忘食，每天往返醫院照顧十七，不斷提及兩人往事。七爺得知柴十七口被綁是因為...林茂財再次見七爺時被殺。新爺譴責桂嬋不顧銀行，提出動議罷免七爺，更拿出證據...七爺努力希望柴十七記起以前的事。在全體股東大會上，桂嬋為自己據理力爭，但仍處於劣勢。關鍵時刻，柴十七衝入大會中，與新爺發生激烈的辯論......

巾幗梟雄之懸崖｜第14集劇情劇透

十七恢復記憶後，與桂嬋相處更加投契。桂嬋越來越欣賞十七的才華，也常被他的無厘頭逗笑，兩人在吵吵鬧鬧中關係更進一步。

寧俐因身體不適找了韋豪，花香知道後呷醋，韋豪就說出寧俐如何在大虎哥手中救了他。第二日寧俐前來派喜帖，但後來寧俐被拒婚，原因是腳中有"我愛大虎哥"的紋身，所有與大虎哥發生關係的都要紋上。韋豪得知後十分生氣，得知後想報仇，被花香和寧俐勸阻。大虎哥來到了桂香樓，看上了花香，不斷調戲花香及其他類侍應，更迫花香喝酒，之後花香叫救命被柴十七見到，七爺柴十七立即去幫忙。柴十七開槍要求大虎哥離開。因局勢不穩，不同的地方發生戰爭，柴十七寫了一份計劃書。寧俐見到韋豪花香恩愛的樣子面色一變。原來，當日大虎哥並沒有侵犯寧俐，而寧俐腳中的紋身是因為...七爺去柴十七家中找到一封信，是一封柴十七對花香的情信。七爺十分緊張，不斷審問柴十七。七爺向柴十七表白，十七霎時手足無措，不知如何回應。桂嬋誤以為是自己一廂情願，無地自容。

巾幗梟雄之懸崖｜第15集劇情劇透

寧俐飲醉酒但前往桂香樓找韋豪，而寧俐的鸚鵡就透露了寧俐對韋豪的感情，說來是跟大虎哥飲酒，花香跟了上來。

七爺表白失敗，二人十分尷尬，桂嬋亦整日魂不守舍，越發覺得自卑。韋豪找柴十七傾心事，柴十七表示自己都唔知想點，柴十七去了找大虎哥算帳。寧俐向韋豪表白，但韋豪只係當寧俐親人。七爺為避開十七獨自去杭州，杭州正在打仗，柴十七十分緊張。點知，真係戰亂，大批難民擁入，七爺離開時被難民認出是銀行大老闆。柴十七趕到，叫七爺派錢。七爺柴十七離開時被炸中。柴十七被捉。七爺為了從軍營中救出柴十七去求大紅姐。大紅姐記仇刁難桂嬋，桂嬋向她下跪，大紅姐終心軟幫忙，兩人去見軍閥龍振堂，請求釋放十七。十七在監獄中見到與茂財長相似的人....

巾幗梟雄之懸崖｜第16集劇情劇透

十七在監獄中見到龍四海的真實樣子以為是林茂財，七爺聯同大紅姐去求龍督軍放柴十七，但柴十七把龍四海意外撞暈，令龍督軍十分生氣。最後七爺用生命把柴十七救出。七爺英勇的行為令大紅姐十分佩服。

七爺柴十七在戰亂中合作逃走，二人感情升溫。柴十七跟七爺說林茂財好似再次出現，七爺十分頭痛。龍督軍帶龍四海見七爺柴十七，指龍四海十分崇拜七爺，龍督軍要求把龍四海加入永業銀行，以及要拜柴十七為師。督軍夫人向七爺柴十七解釋龍四海的過去....

巾幗梟雄之懸崖｜第17集劇情劇透

新爺拒絕籌800萬給軍閥，桂花香跟韋豪講，韋豪晚上扮刺客進入新爺家中，恐嚇新爺給錢。韋豪向桂花香解釋龍督軍是殺人如麻。最後，永業銀行成功籌到800萬，但在運送途中被人搶劫。龍督軍見沒有錢，十分生氣。柴十七就用龍督軍之後會好快死，但會醫好龍督軍的病，令龍督軍息怒。呀儀回到永業銀行，請求韋豪幫忙運錢過去，因為這是七爺要求。

巾幗梟雄之懸崖｜第18集劇情劇透

當年，韋豪與寧俐當年曾經手拖手...龍督軍眼見捐款還沒有到，十分生氣，就把無辜的平民亂槍殺死。韋豪帶錢送到，但龍督軍一見韋豪，就責罵韋豪，當年就是因為韋豪沒有聽他的命令去殺齊姓軍閥，令其成為龍督軍的大敵。龍督軍在在軍人面前說七爺會繼續幫忙向有錢人籌募軍糧。七爺柴十七突然向軍人講，龍督軍言而無信，根本不是沒有錢，而是全被龍督軍私吞。軍人聽後十分生氣。龍四海再向軍人講，以前有30多個軍人都是死在龍督軍手中。最後龍督軍死在柴十七及軍人的槍中。

巾幗梟雄之懸崖｜第19集劇情劇透

待更新。

巾幗梟雄之懸崖｜第20集劇情劇透

待更新。

巾幗梟雄之懸崖｜1-10分集劇情劇透

巾幗梟雄之懸崖｜第1集劇情劇透(10月21日)

故事背景為20世紀20年代的上海，柴十七把家中的醫廬抵押給銀行，最後欠下永業銀行2千大洋的巨額債務，已經4個月沒有還錢，被銀行沒收醫廬。之後邀請被去見永業銀行老闆鄧桂嬋「七爺」。原來，過去18年，柴十七一共借了12次錢，但沒有一次是準時還錢，但因為時也命也，過去做的生意沒有一次成功。鄧桂嬋「七爺」叫柴十七評論永業銀行的前景，柴十七就直接講。

柴十七口才得到鄧桂嬋「七爺」的賞識，並邀請十七一起前往杭州談生意，如果成功談成了生意，之前的欠款一筆勾銷。就在旅途中，柴十七憑藉出色的口才成功談成了生意，並獲得了另一位富商「三爺」的賞識。鄧桂嬋「七爺」再邀請柴十七做助理，但柴十七拒絕。在這個過程中，柴十七也見識到了鄧桂嬋的另一面。

同時，柴十七從小一起長大的好友桂花香，所經營的桂香樓來了一群行事兇殘的不速之客。同時，身份神秘的韋豪和林茂財也出現在了桂香樓，三方勢力在此交匯，危機一觸即發。

巾幗梟雄之懸崖｜第2集劇情劇透(10月22日)

桂嬋的親兄弟「新爺」鄧桂新聯合其他老闆，前來追討桂嬋的欠款，導致銀行出現擠提危機。壓力下的桂嬋幾乎崩潰，準備自殺，幸好被柴十七及時阻止。柴十七承諾會幫助桂嬋渡過難關。柴十七教桂嬋七爺，找上海其他富豪，向他們借錢及告訴他們鄧桂新有一半的錢在永業銀行，如果永業銀行出事，鄧桂新也不能還錢給其他富豪。之後，市民瘋狂到永業銀行拿錢，鄧桂新也到了永業銀行找七爺，七爺告訴鄧桂新，一個光住腳的女人是不怕著住尖頭皮鞋的男人，要求鄧桂新真係放一半的身家在永業銀行，要生一齊生。其他富豪也到了永業銀行，七爺向他們出示了鄧桂新的存款紀錄。柴十七說服了其他富豪，全力支持永業銀行。

茂財、韋豪和唐司令的手下聚集在桂香樓，表面和平，實則互相刺探，危機四伏。花香通過一本畫冊，驚喜地發現韋豪正是小時候救過自己一命的同學。

危機進一步升級，唐司令突然現身桂香樓，韋豪及其兄弟早已埋伏多時，引發一場激烈的槍戰。唐司令被殺。在混亂中，韋豪的同夥企圖挾持桂花香，想滅花香口，但韋豪最終選擇阻止並放走了她。但桂花香下落不明，令家人及柴十七也十分擔心。柴十七也出去找桂花香被打。桂花香隱瞞了被足的實情。柴十七決定做七爺的左右手。

巾幗梟雄之懸崖｜第3集劇情劇透(10月23日)

韋豪成功把唐司令殺了，林茂財前來恭賀。韋豪的槍法好準。韋豪前來找桂花香，前來道別。桂花香之後得知，原來韋豪沒有再讀書，是因為當年救他的時候撞了頭，因此經常流鼻血不止。

柴十七答應了桂嬋的請求，來到永業銀行工作並寫了一份報告。題目是如果大改革永業銀行。完成報告後，桂嬋的下屬方儀等人卻故意貶低這份報告。柴十七找到桂嬋理論，希望她能公正處理。桂嬋表面上承諾會教訓方儀等人，但實際上要下屬對報告書刻意刁難。最後桂嬋竟然要求十七向方儀道歉。

另一方面，花香始終對十七隱瞞實情，十七追查才發現她把通行證交給了被通緝的韋豪。後來，面臨銀行資金危機，桂嬋去求十七說服富商「三爺」不要撤資。柴十七抓住機會在員工大會上狠狠地批評了方儀等人。

巾幗梟雄之懸崖｜第4集劇情劇透(10月24日)

韋豪輕易地制伏了跟蹤他的柴十七。花香痛斥韋豪只會用暴力解決問題。原來，花香去了差館偷通行證給韋豪，柴十七十分失望。韋豪離開了租界，做了黃包車夫。韋豪送花香搭船，花香故意不上船。富商"三爺"十分想見十七，希望與其討論經濟大事，更討論了10幾個小時。隨後，十七成功說服了富商"三爺"暫緩撤資，但很快就傳來三爺病重的消息。桂嬋和她的下屬反而趁機開香檳慶祝，並逼迫三爺的兒子以低價出售家產。十七痛斥桂嬋的卑鄙行為，二人不歡而散。

與此同時，花香偶遇韋豪，韋豪不想花香浪費時間在自己身上，因此刻意在她面前與流氓打架，讓花香失望地離開。一位神秘人突然綁架了桂嬋，將她囚禁在一個暗室之中。

巾幗梟雄之懸崖｜第5集劇情劇透(10月25日)

桂嬋的母親鄧老太向柴十七請求，請他想辦法救出被綁架的桂嬋。雖然十七答應了，但他卻毫無頭緒。囚禁桂嬋的老人對她的過去了如指掌，讓桂嬋感到困惑，只知道對方想將她囚禁十二年。同時，韋豪向花香坦白想去東北做生意，但同時，為了幫好兄弟做手術，就.....花香經過深思熟慮，決定離家追隨韋豪。隨著情勢發展，花香開始懷疑綁架桂嬋的人可能是韋豪及其夥伴。而韋豪就向花香坦白，事實是韋豪不想再去殺人，見到報紙上有一單新聞，就......

然而，綁匪向鄧家索取贖金，結果巡捕在交接過程中擊斃了收贖金的接頭人，但桂嬋仍然下落不明。無奈之下，十七決定改變策略，將贖金變成賞金，以吸引更多人參與救援。而綁匪要求贖金由10萬加到15萬。

巾幗梟雄之懸崖｜第6集劇情劇透(10月28日)

韋豪向花香坦白，他估計綁架桂嬋的人是林茂財，因為林茂財曾經同韋豪講過，一個有權的人之後會出事。之後又在侯爺的女兒身上得知，有人租了一個好偏僻的地方兩個月，二人根據蛛絲馬跡，推斷出桂嬋所在的位置。之後花香告知柴十七。老人脫去偽裝，露出真正容貌。原來，綁架桂嬋的人是桂平，桂嬋的弟弟，是因為以前的事懷恨在心。之後十七衝入來，救了桂嬋，桂嬋對十七的態度因此開始改變。之後桂平死了。

韋豪被懷疑是桂香樓案的槍手而遭到逮捕，花香竭力幫他辯解仍無補於事。念在韋豪對花香有救命之恩，十七帶着桂父桂母及時出現，幫韋豪化解了險情。桂父桂母其後勒令花香禁足在家，不准她與韋豪見面。

桂嬋同意了其他富豪的注資。桂嬋叫柴十七寫一份計劃書，但是在開會時把所有計劃書都說是垃圾，柴十七十分生氣，要跟桂嬋解約......

巾幗梟雄之懸崖｜第7集劇情劇透(10月29日)

花香被父母關在家中，柴十七外出時見到做拉車的韋豪，並叫韋豪難開租界。柴十七更透露桂花香之後會參加十大廚神比賽，更要參加相親。花香離開租界去學做廣東菜，途中遇颱風，在惡劣天氣下還在租界外，十七柴告訴給韋豪花香不見了。韋豪十分緊張，想盡辦法打探花香的下落，但意外被巡捕當作小偷逮捕。之後花香得知韋豪的遭遇，非常感動。

桂嬋帶柴十七去見上海商界4大惡人之一"大紅姐"。桂嬋先開高價收購富商大紅姐的物業，再拖了一個月，再用低價逼大紅姐賤賣，柴十七不同意這個做法，二人意見不合而吵架，柴十七辭職。柴十七的父親知道後，十分擔心，不斷為柴十七找工作。十七非常羞愧，只好硬着頭皮求桂嬋。柴十七最後請求桂嬋把他轉去第個職位，之後柴十七去了跟方儀。花香韋豪終於再次見面，韋豪一見面就給了...

巾幗梟雄之懸崖｜第8集劇情劇透(10月30日)

柴十七轉去跟方儀後，一次會議中，大家正討論投資方向，方儀的同事就講現在進步入牛市第一階段，應該要購買房地產股。但柴十七就不同意，建議拋售手中的物業。但呀儀等人不理十七的警告，講桂嬋都已經同意買房地產股，迫柴十七簽名。但最後股災爆發，因買房地產股而導致很嚴重的虧損。但呀儀就要求柴十七食死貓，並把所有責任都推去柴十七身上。柴十七靈機一動，就透過韋豪找到好友寧俐幫忙。之後開大會中，柴十七在桂嬋面前拿出手中的證據，桂嬋十分生氣。柴十七戳穿了方儀等人的真面目，桂嬋問呀儀為什麼要叛變，呀儀回覆是因為......桂嬋回想起方儀等人多年來為銀行打拼的往事，在回去的時候，見到林茂財，讓她十分驚訝。茂財開出高價錢，力邀韋豪為他賣命，韋豪堅拒。

巾幗梟雄之懸崖｜第9集劇情劇透(10月31日)

韋豪知道花香都好喜歡一個音樂盒，但就因為自己沒有錢，求柴十七幫他買股票。林茂財多次找韋豪，迫他做老本行揸槍，韋豪拒絕，韋豪懷疑林茂財是當日綁架七夜的兇手。

「九爺」的女兒昏迷不醒，柴十七的父親柴民意用古法治療，最終病人醒了過來，民意卻在救治過程中心臟病死去。柴十七十分悲痛，桂嬋陪伴左右，在閱讀民意的遺書，十七也得悉原來桂父桂母曾是自己的救命恩人……

林茂財突然有一日以軍政部部長的身份去了永業銀行，帶大批人馬到永業銀行搜查證據，以涉嫌貪污要求桂嬋去軍政部協助調查。桂嬋覺得林茂財好似佢弟弟桂平。

巾幗梟雄之懸崖｜第10集劇情劇透(11月1日)

桂嬋覺得林茂財好似佢弟弟桂平，桂嬋因為林茂財晚晚都不能睡覺，為了解決心中懷疑，桂嬋請黑幫挖桂平的屍體檢查，又請妓女接近茂財，發現林茂財身上沒有...但直覺告訴桂嬋，林茂財的出現殊不簡單……

柴十七經過多次與韋豪的談話，覺得韋豪也是一個好人，就邀請韋豪做私人助理。花香父母十分擔心女兒會和一個揸槍、殺人如麻的人拍拖，就去求柴十七幫忙拆散。十七在一次飯局中故意刁難韋豪，過份地要求韋豪......最終於心不忍，哭着向桂父桂母下跪，訴說自己對韋豪看身實感受。

林茂財再次捉桂嬋去軍政部協助調查，原來林茂財當年在桂嬋父親的公司工作，之後還發生了一連串的事，懷恨在心。指桂嬋之父鄧永壽間接害死其未婚妻秀蘭，以及當時大多數的工人都因為肺病而死，而茂財亦被冤枉入獄。桂嬋柴十七覺得事有蹺蹊，找回當年的員工、獄卒調查，柴十七就為...

巾幗梟雄之懸崖｜追劇日曆／播出時間

騰訊視頻全網獨播，Svip抢先看1集，10月28日至10月31日每日更新2集，11月1日至11月5日每日更新1集。

巾幗梟雄之懸崖｜演員陣容

黎耀祥 飾 柴十七

本身欠債纍纍，卻被「七爺」鄧桂嬋賞識而加入銀行，為人轉數好快，有商業頭腦。由17-18歲開始做生意，擁有天生一個烏鴉口，說什麼都中，對市場的預測十分準，但天意弄人，去到46歲都一直生意失敗，還把父親的棺材本也蝕了。

胡定欣 飾 鄧桂嬋(七爺)

永業銀行的老闆，是上海頭10個有錢人。與家人關係不好。原來當年鄧桂嬋搶了二家姐的男人。當年跟Tommy籌備婚禮時突然驚醒，眼見面前的男人開始老化，原本的魅力沒有了，就離開了。之後被家中的親兄弟「新爺」鄧桂新聯合其他老闆，前來追討桂嬋的欠款，令鄧桂嬋(七爺)一度想自殺。

蕭正楠 飾 林茂財

1.桂平是鄧桂嬋(七爺)的弟弟，但在一次綁架桂嬋時被槍殺。

2.林茂財當年在桂嬋父親的公司工作，之後還發生了一連串的事，懷恨在心。指桂嬋之父鄧永壽間接害死其未婚妻秀蘭，而茂財亦被冤枉入獄。

3.龍四海

羅天宇 飾 韋豪

小時候曾經救過桂花香，之後喜歡上桂花香，並開始追求。出身在漕幫，是司徒軍長的人。之後，一次遇見桂花香後，就決定安安定定想做一個普通人。但就多次被林茂財強迫重新渣槍殺人，但就多次拒絕。與寧俐自小時候就認識，知道寧俐喜歡自己，但不為所動。

陳曉華 飾 桂花香

桂花樓太子女，廚藝了得。對韋豪有好感，為人主動。