黃聖依自爆財產由富商老公管理　坦承冇個人財產惹網民擔心

「星女郎」黃聖依與富商老公楊子最近在節目《再見愛人4》中坦承婚姻出現問題，女方因受不了男方長輩式管理，從而令她有離婚的想法。然而在最新一期播出的節目中，黃聖依亦坦白表明沒有個人財產，皆因財產大權由老公掌控，令不少網民相當驚訝，替她感到擔心。

黃聖依﹑楊子已婚17年了。（影片截圖）

17年的婚姻生活，主導權一直在楊子手上，但萬萬想不到黃聖依連個人財產都沒有，她表示：「我沒有啊，都是他管，（就你沒有個人財產對嗎？）沒有個人財產。」還表明不知道錢的去向：「我們家他管錢，（就他的錢存在哪兒，密碼是多少？）不知道，對，都是他管。（他突然一消失，你所有密碼你都不知道？）對，都是他管。」令在場嘉賓及場外嘉賓聽後都相當驚訝。

黃聖依表示沒有個人財產。（影片截圖）

這麼多年以來，黃聖依的收入來源和分配支出都由楊子在管理，問到會過問自己的經濟收入嗎，她就表示：「不過問，以前我是非常非常百分之一百不管這些事情的，我只是一直在就是奔跑的路上，一直在工作，然後也沒有心思回顧自己，然後來整理這一塊，這個帳是由他來管的。」自己所賺的錢亦不知道錢的狀態在哪裡。

楊子掌控所有財產。（影片截圖）

網民都替黃聖依感到擔心。（影片截圖）

不少網民對於黃聖依所賺的錢去向不清晰、同時又沒有個人財產，大家都紛紛替她感到擔心，皆因為將來婚姻出現問題，她就會是淨身出戶的一方，大家留言表示：「不要相信男人」、「可不可以清醒一下」、「錢還是要在自己手裡」等，望她要學會改變現狀情況。