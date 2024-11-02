節目巡禮2025｜冼靖峰收新歌demo講歌緣　之前話被恰原來因為呢樣

《TVB同行創新節目巡禮2025》昨日（1日）於電視城舉行，過百位藝員包括黎耀祥、郭晉安、陳豪、陳展鵬、譚俊彥、陳煒、蔡思貝、陳法蓉、龔嘉欣、羅子溢、張曦雯、陳曉華、丁子朗等人都悉心裝扮出席，全台傾巢而出向廣告客戶推銷。《聲夢傳奇》出身的冼靖峰在巡禮中大唱《今期流行》，更模仿古天樂的舞姿，相當搞笑。

《TVB同行創新節目巡禮2025》昨日於電視城舉行，過百位藝員傾巢而出向廣告客戶推銷。(陳順禎 攝)

冼靖峰接受《香港01》訪問時講到今年比較少拍劇，主力於音樂方面發展，他提到《JMUSIC》會有新節目：「就係呢個《延動校園》啊，其實我期待咗呢個好耐㗎啦，因為有一個school tour，我自己好想返母校唱歌好耐，之前有返過啦。但今次有個好特別嘅環節，就係同管弦樂團夾啊，我覺得同管弦樂團夾係需要好勁嘅技術先得，所以係好大嘅挑戰。」

冼靖峰接受《香港01》訪問時講到今年比較少拍劇，主力於音樂方面發展。(胡凱欣 攝)

冼靖峰透露自己正準備新歌，今年更會有自己的創作：「收咗demo，揀咗幾鍾意demo，我覺我要等啲『歌緣』！」但冼靖峰就表示未知與這首歌的「緣分」是否真的有，但這歌他真的很喜歡。

冼靖峰透露自己正準備新歌，今年更會有自己的創作。(胡凱欣 攝)

早前冼靖峰亦有推出新歌《勇氣》，歌中意思是講述自己的心路歷程：「講緊我入行嘅心路歷程，係未入行前嘅心路歷程都講埋，即係由我開始追逐我自己夢想開始。我希望可以觀眾都有一份共嗚，即係其實好多時候我哋做好多嘢都要跨出我哋嘅comfort zone，我哋需要勇氣，係所有嘢都係。，因為我哋中間會有失敗，我哋中間會有錯折，但我哋間中都會有成功，咁人生就係咁。」冼靖峰講到做所有事都需要勇氣。

早前冼靖峰亦有推出新歌《勇氣》，歌中意思是講述自己的心路歷程。(胡凱欣 攝)

冼靖峰上一首歌《無意冒犯》是講述他的「戀愛經歷」，而今次這首歌《勇氣》則是講述自身經歷，他被問到下次會找什麼題材時，他則大賣關子：「唔同大家講住！其實我自己幾個方向嘅，想出sweet嘅情歌，想試下跳唱嘅歌，唔同嘅音樂style，亦都唔同嘅題材都想試嘅。除咗寫多啲自己嘅經歷外，心入面我有一啲元素想擺落首歌度，我仲要開左個note寫落部電話度，如果出到呢5首歌就有呢5個題材。」

冼靖峰新歌《無意冒犯》是他18歲時的經歷。(ig@archie_sin)

今次這首歌《勇氣》則是講述自身經歷。(胡凱欣 攝)

冼靖峰講到早前「被恰」一事，即撒嬌表示「係啊」！之後他解釋是當日他們三人一起表演：「表演完我諗住執嘢走啦，點知Hugo同Yumi就話不如我哋拍個《Apt》嘅一個reel啦，咁我就吓，我唔知點跳喎。」Hugo及Yumi就即埸教他怎樣跳，但跳舞方面比較弱的冼靖峰就說：「我做咗好多次都跟唔到個拍子，因為個頭嘅速度都係比較快。（即係跳舞方面都要加強？）我覺我無論係跳舞定係唱歌都係要加強，其實我依家都仲繼續學緊唱歌。」冼靖峰表示現在由外功開始入手。

冼靖峰講到早前「被恰」一事，即撒嬌表示「係啊」！(胡凱欣 攝)

至於講到早前他傳出的緋聞，隨著新歌推出不攻自破，其實只是方皓玟（小明）為他作曲，冼靖峰對此表示非常感激。