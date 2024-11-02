黃聖依冇個人財產老公瘋攬大權　二次選擇不離婚被指遭洗腦

「星女郎」黃聖依與富商老公楊子，最近在節目《再見愛人4》中坦承婚姻出現問題，女方因受不了男方長輩式管理，從而令她有離婚的想法。然而在最新一期播出的節目中，黃聖依又再次表明不想離婚了，此舉令不少網民再度驚訝，認為她可能被楊子洗腦了。

黃聖依曾表示想離婚。（影片截圖）

在第一期節目中坦承已是第三年想離婚的黃聖依，在第二期節目中就神速轉變態度表示不想離婚，原因是眼見老公楊子被其他嘉賓懟的時候，因她首次眼見這種情況發生覺得他很可愛，所以就不想離婚。

然而在最新一期節目中，她坦率自己名下沒有個人財產，自己所賺的錢都進入公司帳戶，亦不知道錢的去向，而家中財產大權由老公楊子掌控，她的收入來源和分配支出都由老公楊子在管理的。然而，在這種情況之下，不少網民都替她感到擔心，驚怕有一日她會被淨身出戶。

黃聖依坦承沒有個人財產。（影片截圖）

黃聖依收入來源和分配支出都由老公楊子在管理的。（影片截圖）

而在沒有主導權、個人財產等情況之下，黃聖依依然選擇不離婚，原因是老公楊子有一晚對他說：「他說他如果不在了，我也能處理好事情，我覺得他對我還是挺信任的，也是一種肯定吧！我覺得我們倆這種感覺是彼此一樣的，就是沒有說太多，就覺得好像，因為我也相信他也可以很好，也會很好地生活下去，就是有困難有失落或者絕望或者不安的時候，但我覺得相信都是可以能夠克服的。」

黃聖依第二次選擇不離婚。（影片截圖）

因為老公楊子對她誇獎，所以令她堅定地選擇不離婚。場內嘉賓及不少網民眼見後都驚訝連連，認為她一直被對方打壓着，太沒有主見了，難以想像她17年的婚姻是怎麼過的。

黃聖依表示不離婚。（影片截圖）