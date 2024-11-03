Anson Lo回應被KC藐爆事件　力撐公司唔會雪藏藝人

Anson Lo以Deep V西裝背心上陣，跳唱45分鐘。（梁碧玲攝）

Anson Lo昨晚（2日）壓軸現身西九音樂節，快歌、慢歌唱足45分鐘，他在台上稱神徒為神徒BB，原因是每次活動大家都會落力為自己應援，亦因為有神徒BB的關係，令自己演出更賣力。

完騷後，Anson Lo表示今次演出打扮「清爽」，擔心會爆衫走光，但堅拒用乳貼。「因為露乳貼仲尷尬過走光，男仔露到咪露，要大方。」提到腰痛，Anson Lo表示有持續治療，但得知大表哥日前「好腰好腎好男人」言論後，Anson Lo即改口話自己膊頭同頸痛，又話自己係精壯的男人。

Anson Lo知道神徒為支持自己而排通宵。（梁碧玲攝）

提到Ian因拍攝團綜試食而搞到發燒，Anson Lo笑稱自己胃十分精壯，又承認下廚前確係無洗手，而曾否認自己是天堂級別的他，最終亦自揭自己是天堂級，還說會繼續煮嘢食。「教母腸胃無我咁精壯，同埋對自己屋企人要好啲，但係我用圍裙幾好睇。」

Anson Lo話未聽聞公司會雪藏藝人。（梁碧玲攝）

而講到KC在西九音樂節疑似藐爆自己，Anson Lo亦首度作出回應：「我同佢點頭，同埋第一印象係佢好輕鬆地表示『我見到你』，後來件事發得有少少大，我係有少少feel bad，唔再加把口。」Anson Lo又因工作少與KC交雜，所以未有聽過對方解釋。而講到KC疑被雪藏一事，Anson Lo表示自己在公司多年，未聽過有藝人被雪。「但而家有冇新嘅制度，我唔係好知，因為我真係少返公司，同埋又唔係同一經理人團隊，但都祝佢、祝所有藝人安好。」