胡慧中愛女何嘉珍23歲生日收花　新簽中港模特兒公司向演藝界發展

前任香港民政事務局局長何志平與「台灣四大美女」之一的胡慧中婚後,育有一女何嘉珍。身為「星二代」的何嘉珍欲繼承媽媽的衣缽在演藝界發展,近年致力經營其社交平台做KOL,又推出詩集做才女,最近訪問中透露已簽約香港及內地的模特兒公司,作多方面發展。

何嘉珍已簽約中港模特兒公司。(ig@audreyjasmine_hkc)

何嘉珍係KOL。(ig@audreyjasmine_hkc)

積極經營自己嘅社交平台。(ig@audreyjasmine_hkc)

胡慧何志平愛女何嘉珍早前喺書展出書,父母同嫲嫲都有撐場。(IG:@audreyjasmine_hkc)

何嘉珍是11月壽星女,昨日在ig分享自己慶祝生日的照片,她是父母的掌上明珠,一家人特別到高級餐食飯慶祝,相中見何志平好鬼馬,在女兒身後擺出牛角手勢,而胡慧中亦舉起手指公讚好,安排多款不同蛋糕及甜品為女兒慶祝,真是廿四孝父母。何嘉珍還分享了多張食蛋糕及許願的相片,還透露獲閨密送鮮花,她感性寫著:「人大了,開心都想哭,《笑忘書》,祝我生日快樂and thanks for everything the past year❤️ #birthdaygirl #audreyhokachun #天蠍座♏️ #何嘉珍相信光」。

何嘉珍23生日。(ig@audreyjasmine_hkc)

父母嘅掌上明珠。(ig@audreyjasmine_hkc)

生日蛋糕。(ig@audreyjasmine_hkc)

去野餐。(ig@audreyjasmine_hkc)

閨密送花。(ig@audreyjasmine_hkc)

近日去咗旅行。(ig@audreyjasmine_hkc)

現年23歲的何嘉珍自小便在溫室長大,初中入讀名校拔萃女書院,但因為在校內被同學杯葛,中三讀了蘇浙公學國際部,現在於香港都會大學讀創意廣告設計,將於今年畢業。她曾在訪問中透露在校園不愉快經歷,試過請病假,同學不會轉告老師交帶的事,又試過專登亂寫她的功課簿,甚至被同學扯辮子,當時胡慧中向校方反映,反而令女兒被孤立:「要一個人躲在廁所食lunch。」

何嘉珍細個好得意。(網上圖片)

+ 3

何嘉珍常宣揚「肥胖也可以美」的理念,曾大方公開自己的體重近200磅,不介意被稱為「大碼模特兒」。早前便曬出多張自己運動健身、打拳的照片,積極操fit,看來已為自己定立新方向。

胡慧何志平愛女何嘉珍近日積極做運動減肥。(IG:@audreyjasmine_hkc)

胡慧何志平愛女何嘉珍近日積極做運動減肥。(IG:@audreyjasmine_hkc)