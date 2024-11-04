胡慧中愛女何嘉珍23歲生日收花　新簽中港模特兒公司向演藝界發展

前任香港民政事務局局長何志平與「台灣四大美女」之一的胡慧中婚後，育有一女何嘉珍。身為「星二代」的何嘉珍欲繼承媽媽的衣缽在演藝界發展，近年致力經營其社交平台做KOL，又推出詩集做才女，最近訪問中透露已簽約香港及內地的模特兒公司，作多方面發展。

何嘉珍已簽約中港模特兒公司。（ig@audreyjasmine_hkc）

何嘉珍係KOL。（ig@audreyjasmine_hkc）

積極經營自己嘅社交平台。（ig@audreyjasmine_hkc）

胡慧何志平愛女何嘉珍早前喺書展出書，父母同嫲嫲都有撐場。（IG：@audreyjasmine_hkc）

何嘉珍是11月壽星女，昨日在ig分享自己慶祝生日的照片，她是父母的掌上明珠，一家人特別到高級餐食飯慶祝，相中見何志平好鬼馬，在女兒身後擺出牛角手勢，而胡慧中亦舉起手指公讚好，安排多款不同蛋糕及甜品為女兒慶祝，真是廿四孝父母。何嘉珍還分享了多張食蛋糕及許願的相片，還透露獲閨密送鮮花，她感性寫著：「人大了，開心都想哭，《笑忘書》，祝我生日快樂and thanks for everything the past year❤️ #birthdaygirl #audreyhokachun #天蠍座♏️ #何嘉珍相信光」。

何嘉珍23生日。（ig@audreyjasmine_hkc）

父母嘅掌上明珠。（ig@audreyjasmine_hkc）

生日蛋糕。（ig@audreyjasmine_hkc）

去野餐。（ig@audreyjasmine_hkc）

閨密送花。（ig@audreyjasmine_hkc）

近日去咗旅行。（ig@audreyjasmine_hkc）

現年23歲的何嘉珍自小便在溫室長大，初中入讀名校拔萃女書院，但因為在校內被同學杯葛，中三讀了蘇浙公學國際部，現在於香港都會大學讀創意廣告設計，將於今年畢業。她曾在訪問中透露在校園不愉快經歷，試過請病假，同學不會轉告老師交帶的事，又試過專登亂寫她的功課簿，甚至被同學扯辮子，當時胡慧中向校方反映，反而令女兒被孤立：「要一個人躲在廁所食lunch。」

何嘉珍細個好得意。（網上圖片）

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何嘉珍常宣揚「肥胖也可以美」的理念，曾大方公開自己的體重近200磅，不介意被稱為「大碼模特兒」。早前便曬出多張自己運動健身、打拳的照片，積極操fit，看來已為自己定立新方向。

胡慧何志平愛女何嘉珍近日積極做運動減肥。（IG：@audreyjasmine_hkc）

胡慧何志平愛女何嘉珍近日積極做運動減肥。（IG：@audreyjasmine_hkc）