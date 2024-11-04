前港姐移植2/3小腸救子　成台灣「活體小腸移植」第三個案例

為母則強，前港姐曾瑞珊在今年5月將自己三分之二小腸移到13歲兒子體內，台灣的「活體小腸移植」仍在臨牀測試，她的個案為當地第三個案例。昨日曾瑞珊在社交平台分享好消息，寫著：「大家好嗎，想說很久沒有寫寫說說了，是時候要報告一下甘甘的情況。5月21日到現在，大半年就這樣過去了，基本上甘甘每一個月都要住院兩天，好讓白袍人們好好的大檢查，其中每次最讓我感動、最期待的，就是陪伴甘甘旁邊進行腸鏡檢查😭😭😭😭這種特別的感受應該是我才會想流淚吧，親眼看見我的腸子，在他的身體內活躍着蠕動着。」

曾瑞珊曾參加2006年港姐。（曾瑞珊facebook）

13歲兒子甘甘出世患有短腸症。（曾瑞珊facebook）

移植手術成功，獲醫護讚腸好靚。（曾瑞珊facebook）

曾瑞珊報告兒子近況。（曾瑞珊facebook）

曾瑞珊容聽到醫護人員說：「媽媽…好棒唷」、「腸子很漂亮」、「絨毛很多」、「弟弟（=甘甘）不要浪費唷，記得吃多點」，比起別人讚美：「媽媽的教育好棒」、「弟弟成績很好」、「弟弟很乖」，來得更開心、滿足、感動及自豪。她續說：「我有些變態 請見諒！下個月是一個關口，祝我們一切順利！」獲不少網上送上祝福，當中包括好友姚子羚也有讚好。

曾瑞珊一直保持健康，為移植小腸做準備。（曾瑞珊facebook）

曾瑞珊同老公都好Fit。（曾瑞珊facebook）

今年5月入院做移植手術。（曾瑞珊facebook）

囡囡一直陪伴。（曾瑞珊facebook）

手術好痛，但曾瑞珊覺得「自己個仔自己救」感覺快樂無比。（曾瑞珊facebook）

曾瑞珊曾於2006年參選香港小姐，同屆三甲是陳茵媺，周家蔚與呂慧儀。她加入娛樂圈4年後轉行，並結婚組織家庭，育有一對子女。13歲的大仔甘珞龍（甘甘）患有短腸症，出世3天時便因「扭腸」要做手術，6歲前做過6次大手術。多年來，甘甘也沒有用口進食，一直靠靜脈輸液機輸入營養液維持日常生活。至2020年12月，曾瑞珊帶着一對子女移居台灣，就是為了患短腸症的兒子尋求醫治機會。

兒子長期要進出醫院。（曾瑞珊facebook）

曾瑞珊年移居台灣。（曾瑞珊facebook）

多年來，甘甘也沒有用口進食，一直靠靜脈輸液機輸入營養液維持日常生活。（曾瑞珊facebook）

一家四口。（曾瑞珊facebook）

一家四口。（曾瑞珊facebook）

曾瑞珊早有準備捐小腸給兒子，所以一直努力運動保身體最佳狀態，她曾在訪問中指自己是「天選之人」，說：「醫生說我的小腸比一般人長很多，所以我分了200cm給甘甘，他有足夠長度使用。」今年5月終有機會做移值手術，她形容為「打大佬」，手術後傷口很痛，但她覺得非常開心，又強調「自己個仔自己救」感覺快樂無比。

年前跟一班同屆港姐聚會。（IG圖片）