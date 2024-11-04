TVB收視｜東張力壓巾幗重奪榜首　陳懿德郭珮文孖妹節目勁收

無綫公布上周（10月28日至11月03日）翡翠台收視，資訊節目《東張西望》跨平台直播收視最高24.1點（156萬觀眾），重奪收視榜首位置；黎耀祥、胡定欣主演台慶劇《巾幗梟雄之懸崖》最高收視23.1點（150萬觀眾）收視保持平穩，登上周收視榜亞軍；楊茜堯、王浩信主演台慶劇《黑色月光》上周首播，最高收視19.7點（128萬觀眾）；處境劇《愛‧回家之開心速遞》最高收視21.2點（138萬觀眾）；台慶綜藝節目《呃錢》最高收視14.6點（95萬觀眾）。

*上周《東張西望》最高收視22.7點（147萬觀眾），《巾幗梟雄之懸崖》跨平台直播收視最高23.2點（151萬觀眾）TVB收視｜《巾幗梟雄4》成2024年首周之冠 《東張》罕見屈居第二

俞可程加入《東張西望》，主力採訪時事新聞。(節目截圖)

台慶劇《巾幗梟雄之懸崖》（劇照）

陳懿德和郭珮文出席《自駕德島》記者會。（陳順禎攝）

周六晚黎諾懿、陳懿德及郭珮文主持《自駕德島》最高收視17.6點（114萬觀眾）；《澳門25個第一》最高收視14.9點（97萬觀眾）；《一條麻甩在東莞》最高收視13.7點（89萬觀眾）；《TVB同行創新節目巡禮2025》介紹來年TVB猛片，最高收視12.2點（80萬觀眾）。周日晚 《中年好聲音3》最高收視22.1點（143萬觀眾），創開播以來最高收視一集；陳貝兒主持《無窮之路IV - 一帶一路》最高收視16.8點（109萬觀眾）。

陳懿德同Juliana郭珮文著比堅尼浸溫泉大派福利！

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