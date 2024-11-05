陳貝兒撈過界包機陪團友遊敦煌　餅印靚媽同行獲讚似姊姐

陳貝兒由《嫁到這世界邊端》到近期熱播的《無窮之路》，走遍世界各國，紀錄不同風土人情，歷史面貌。最近她「撈過界」與旅行社合作，推出《貝兒遊世界》旅遊系列，頭炮前往絲綢之路的甘肅敦煌之旅。

包機出發。

陳貝兒推出《貝兒遊世界》旅遊系列，頭炮前往絲綢之路的甘肅敦煌之旅。

陳貝兒上月首次挑戰隨團百人同遊新體驗，加上難得和媽媽一齊旅行，特別感動難忘。「過去幾年一直不停飛，今次是第一次這麽大規模，我們百多人一齊包機、浩浩蕩蕩出發，未試過百多人同行，半玩半拍攝，旅程真的很熱鬧滿足。」陳貝兒還在社交平台分享多張與媽媽合作，陳媽媽帶點混血兒味道，氣質大方優雅，跟女兒餅印樣，陳貝兒寫著：「發現原來媽咪都幾鍾意影相，影人果個 同 被人影果個 都一樣咁開心 😅」獲不少網民留言讚：「省鏡的母女」、「這是媽咪？omg,我以為是姐姐❤️家族美女基因」。

陳貝兒同媽媽都好似樣。（IG@chanjanis）

陳貝兒開心母女同遊敦煌。（IG@chanjanis）

有網民讚佢哋似兩姊妹。（IG@chanjanis）

有網民讚佢哋似兩姊妹。（IG@chanjanis）

陳貝兒話估唔到媽媽都咁鍾意影相。（IG@chanjanis）

陳貝兒感受最深刻，要數同行團友中，有一組55周年同學會參加旅行慶祝，「想像一下，一群朋友已經相識超過半個世紀，累積了很多回憶，他們之間傾偈、玩也温馨很有默契。有一對夫妻是很Sweet，已經七十幾歲，全程都會拖住手行，他們已經結婚四十年，兩公婆依然很甜蜜，睇到我很感動，希望將來我老了，也會搵到一個心靈伴侶，繼續去玩。」

陳貝兒感受最深刻，有一組55周年同學會參加旅行慶祝。

陳貝兒在九天旅程中經歷尊貴獨特體驗，於大漠夜觀星空，營地圍住篝火跳舞、欣賞中國傳統打鐵花及煙火表演，又騎駱駝暢遊鳴沙山、月牙泉，穿上古裝西出陽關，貝兒第一次經過河西走廊，在敦煌莫高窟更有奇遇。

「真是很奇妙的緣分，在莫高窟入面竟然重遇一位我認識多年的高僧師傅（佛光山住持 心保和尚），他帶了我和媽咪參觀絕少對外開放的158號洞窟，這個洞窟入面是一尊巨型卧佛，我在入面參拜誦經，真的感受到十分奇妙的緣分，才會令我去到這個洞窟。」第158號洞窟是敦煌莫高窟最具有代表性的洞窟之一，估計已有1,200年歷史，內裡的臥佛身長達15.6米，佛像雙眼半閉，微含笑意，表現了釋迦牟尼涅槃時的情景，而洞窟更繪有大大小小的菩薩及羅漢像。

騎駱駝暢遊鳴沙山。

騎駱駝暢遊鳴沙山。

陳貝兒此行難得寓工作於娛樂，和陳媽媽結伴旅行，貝兒笑言趁機報答媽媽辛勞，「我不在港時，事無大小都靠媽咪，咁大個女也要媽咪照顧。今次出 Trip旅行，終於有機會全程由我照顧媽咪，很開心有這樣的WE TIME。」貝兒透露曾和媽咪去過台灣、曼谷。首次兩母女踏足沙漠、在星空下談天，「酒泉有一個金塔胡楊景區，秋天的胡楊木樹葉全部變了金黃色，背景很靚很優美，媽咪非常開心，我們影了很多相，令我深深感受到無論做什麼事也好，對身邊人的愛，對媽咪、爹地，對屋企人的愛，都要愛得及時，因為時間有限，人生無常，要及時行樂，把握每一個時光，把握每一個相遇。」

陳貝兒此行難得寓工作於娛樂。

原來陳媽媽好鍾意影相。

貝兒笑言趁機報答媽媽辛勞。（IG@chanjanis）

陳貝兒同媽媽餅印樣。（IG@chanjanis）