東張西望｜黑心攤販無本生利來源令人毛骨悚然　衛生情況極惡劣

TVB節目《東張西望》連日報道大窩口天光墟平價攤食物來源，揭發無良攤販「無本生利」的過程，昨日（4日）播出一集講到「填鴨姐」怎樣取得食物，她會遊走屋邨向大超市及便利店，尋找這些貨物。

《東張西望》連日報道大窩口天光墟平價攤食物來源，揭發無良攤販「無本生利」的過程。(節目截圖)

昨日播出一集講到「填鴨姐」怎樣取得食物。(節目截圖)

今日（5日）一集講到填鴨姐每晚都會到該屋邨的便利店「收集垃圾」，當大家以為她偷走垃圾時，原來是便利店職員給填鴨姐的。便利店職員還原填鴨姐拿走垃圾的前因後果，便利店職員表示填鴨姐是來「收垃圾」的，而且沒有收取酬金：「佢嚟幫我哋倒垃圾㗎，冇收人工㗎，佢幫我哋手㗎咋。（佢係咪清潔公司嘅人？）佢唔係清潔公司㗎，唔知佢做咩，佢成日嚟幫我哋收，我哋咪攞畀佢囉。」但被問到知不知道她收走後會用來做什麼時，職員則表示不知道，以為她只是幫忙丟棄。

便利店職員還原填鴨姐拿走垃圾的前因後果，便利店職員表示填鴨姐是來「收垃圾」的。(節目截圖)

便利店職員被問到知不知道她收走後會用來做什麼時，職員則表示不知道。(節目截圖)

除此之外，另一攤販「刺身姐」今日登場，她所售的種類比填鴨姐更多，連刺身也有。至於她從何處得到這些刺身，結果令人毛骨悚然。附近的壽司店每日都會把賣剩的食物丟棄，刺身姐每日都會到垃圾桶「尋寶」，刺身姐把一袋袋的垃圾帶到酒樓的後門來「處理」。

另一攤販「刺身姐」今日登場。(節目截圖)

另一攤販「刺身姐」今日登場。(節目截圖)

至於她從何處得到這些刺身，結果令人毛骨悚然。(節目截圖)

至於她從何處得到這些刺身，結果令人毛骨悚然。(節目截圖)

刺身姐把垃圾堆中的刺身重新舖排再出售，原來刺身姐所售的刺身其實來自垃圾堆，舖排過程更在酒樓後門進行，衛生程度令人咋舌。明天（6日）一集更見刺身姐出現在垃圾房中「翻箱倒籠」，節目組追訪「填鴨姐」及「刺身姐」為何要出售這些「黑心食物」時，遇到其他攤販無理襲撃，之後再發生一連串的連還襲擊，情況令人心寒。

刺身姐把垃圾堆中的刺身重新舖排再出售。(節目截圖)

刺身姐重新舖排更在酒樓後門進行，衛生程度令人咋舌。(節目截圖)

刺身姐重新舖排更在酒樓後門進行，衛生程度令人咋舌。(節目截圖)

刺身姐出現在垃圾房中「翻箱倒籠」。(節目截圖)

節目組追訪「填鴨姐」及「刺身姐」為何要出售這些「黑心食物」。(節目截圖)

節目組遇到其他攤販無理襲撃，之後再發生一連串的連還襲擊。(節目截圖)

節目組遇到其他攤販無理襲撃，之後再發生一連串的連還襲擊。(節目截圖)