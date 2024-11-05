CHANEL香港時裝騷星光熠熠　G-Dragon、周潤發、劉嘉玲仲有陳法拉

國際時裝品牌CHANEL今日（5日）舉行時裝展，由中午開始已經舉行一連串的活動，有不少名人及藝人到場助陣。而到了晚上更是「重頭戲」，有大家十分期待的權志龍（G-Dragon）出現。

G-Dragon是時裝展的重頭戲。(葉志明 攝)

除了有G-Dragon外，現場星光熠熠，有很多藝人陸續現身，例如有：周潤發夫婦、劉嘉玲、陳法拉、馮德倫、袁澧林、袁澧林、湯令山等人到場助陣。

發哥係特別嘉賓。(葉志明 攝)

發哥係特別嘉賓。(葉志明 攝)

除了有G-Dragon外，現場星光熠熠，徐濠縈亦有到場。(葉志明 攝)

除了有G-Dragon外，現場星光熠熠，劉嘉玲亦有到場。(葉志明 攝)

G-Dragon當然是全場焦點。(葉志明 攝)

除了有G-Dragon外，現場星光熠熠，有很多藝人陸續現身，例如有：周潤發夫婦、劉嘉玲、陳法拉、馮德倫、袁澧林、湯令山等人到場助陣。(葉志明 攝)

除了有G-Dragon外，現場星光熠熠，有很多藝人陸續現身，例如有：周潤發夫婦、劉嘉玲、陳法拉、馮德倫、袁澧林、湯令山等人到場助陣。(葉志明 攝)

除了有G-Dragon外，現場星光熠熠，有很多藝人陸續現身，例如有陳柏霖。(葉志明 攝)

除了有G-Dragon外，現場星光熠熠，有很多藝人陸續現身，例如有袁澧林到場助陣。(葉志明 攝)

除了有G-Dragon外，現場星光熠熠，有很多藝人陸續現身，例如有：周潤發夫婦、劉嘉玲、陳法拉、馮德倫、袁澧林、湯令山等人到場助陣。(葉志明 攝)

型男馮德倫都有到場。(葉志明 攝)

除了有G-Dragon外，現場星光熠熠，有很多藝人陸續現身，例如有：周潤發夫婦、劉嘉玲、陳法拉、馮德倫、袁澧林、袁澧林、湯令山等人到場助陣。(葉志明 攝)

現場星光熠熠，陳蕾都有到場。(葉志明 攝)

除了有G-Dragon外，現場星光熠熠，有很多藝人陸續現身，例如有：周潤發夫婦、劉嘉玲、陳法拉、馮德倫、袁澧林、湯令山等人到場助陣。(葉志明 攝)

除了有G-Dragon外，現場星光熠熠，有很多藝人陸續現身，例如有：周潤發夫婦、劉嘉玲、陳法拉、馮德倫、袁澧林、湯令山等人到場助陣。(葉志明 攝)

陳法拉特地回來香港參加時裝展。(葉志明 攝)

除了有G-Dragon外，現場星光熠熠，有很多藝人陸續現身，例如有：周潤發夫婦、劉嘉玲、陳法拉、馮德倫、袁澧林、湯令山等人到場助陣。(葉志明 攝)

除了有G-Dragon外，現場星光熠熠，有很多藝人陸續現身，例如有：周潤發夫婦、劉嘉玲、陳法拉、馮德倫、袁澧林、湯令山等人到場助陣。(葉志明 攝)

除了有G-Dragon外，現場星光熠熠，有很多藝人陸續現身，例如有：周潤發夫婦、劉嘉玲、陳法拉、馮德倫、袁澧林、湯令山等人到場助陣。(葉志明 攝)

除了有G-Dragon外，現場星光熠熠，有很多藝人陸續現身，例如有：周潤發夫婦、劉嘉玲、陳法拉、馮德倫、袁澧林、湯令山等人到場助陣。(葉志明 攝)

現場星光熠熠，有很多藝人陸續現身，例如有鍾雪瑩。(葉志明 攝)

品牌時裝展勁星光熠熠。(葉志明 攝)

除了有G-Dragon外，現場星光熠熠，有很多藝人陸續現身，例如有：周潤發夫婦、劉嘉玲、陳法拉、馮德倫、袁澧林、湯令山等人到場助陣。(葉志明 攝)

品牌時裝展勁星光熠熠。(葉志明 攝)

Ｍoon Tang都有到場助陣。(葉志明 攝)