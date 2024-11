現年38歲的朱智賢曾先後參選2012年和2013年《香港小姐競選》,之後簽約無綫成為藝人正式入行,不過她於去年突然宣布離巢,結束10年賓主關係。離開無綫後朱智賢轉型做KOL,自由身的她頻頻更新Instagram,昨日(5日)就分享了性感泳裝照,大派福利。

朱智賢離開無綫後轉型做KOL。(IG圖片)

朱智賢趁天氣仍和暖,就把握機會出海玩,並將比堅尼照分享到IG,更留言寫道:「The best is yet to come#最近係肥左#樣衰嗰啲冇post出嚟啫#食得是福呀!」相中所見,朱智賢穿上粉紅色比堅尼大騷長腿,不過外面就穿上白色恤衫,原來是為了遮掩肚腩仔。大批網民看到照片後,立即留言表示:「更加性感甜美,散發迷人姿態。」、「朱朱身材沒有變」、「靚腳趾」。

朱智賢趁天氣仍和暖,就把握機會出海玩。(IG圖片)

曬長腿。(IG圖片)