53歲失婚視后自爆玩交友Apps　慾求精壯男「炮友」唔怕搞出人命

現年53歲的江美儀與吳君如胞弟吳君祥拍拖11年，2018年突然被爆已分手兩年，其後男方爸爸夏春秋更爆出，原來二人早於2006年已於西雅圖註冊結婚，最後分手變離婚。Dry足8年的江美儀，前晚（5日）與吳家樂合作主持YouTube節目《娛樂好好玩》時，自爆有玩交友Apps，大膽求愛目的，原來是想約會精壯男「炮友」，語出驚人令人咋舌！

江美儀曾與前夫吳君如細路吳君祥愛情長跑11年。（資料圖片）

雖然離婚收場，但二人再見仍是朋友。（吳君祥微博）

當晚節目前半部份話題圍繞「Babyface港男墮相親騙局，藝人要搵伴侶係邊度搵？」，當提到婚姻介紹所是否有成功個案，單身多年的江美儀忽然自爆自身經歷，透露認識一位專業人士的朋友，最近成功在交友Apps覓得真愛，拍拖年多準備求婚，於是她便膽粗粗一試。

江美儀說：「佢仲教我第一次見面千祈唔好食晚飯，有咩事『彈鐘』就早啲走，飲杯咖啡咪好囉。」了解後，她便細心挑選幾間有信譽、多成功例子的交友Apps，還有課金入會，希望可以結識高質素男士。

江美儀同吳家樂一齊做網上節目。（影片截圖）

提到「Babyface港男墮相親騙局，藝人要搵伴侶係邊度搵？」（影片截圖）

江美儀突然自爆有玩交友Apps，仲講到手舞足蹈。（影片截圖）

江美儀話要搵精壯男「炮友」，愈講愈興奮！（影片截圖）

江美儀為力證自己不是「吹水」，還透露更多玩交友Apps的細節，她說：「我登記咗幾個，有啲同我傾過偈、閒聊，我放咗自己張相上去，其中一個交友Apps以為係假江美儀，仲封咗我，應該有人舉報。」她還爆料方力申和麥明詩都有試過交友賬號被封。

不過，江美儀亦擔心被人發現她的真正身份，現階段只貼側面相片，而且用其他名字，她認真地說：「我真係想搵對象！（擔心人知你身份？）所以初初唔係香港，搵外國人，內地都有搵。」

江美儀曾分享過10年前後嘅身材變化。（ig@elenakongmayyee）

唔知係咪用呢張側面相放上交友Apps呢？（ig@elenakongmayyee）

江美儀真係keep得好好。（ig@elenakongmayyee）

有網民即提醒美儀要小心，皆因交友Apps很多人的目的是「約炮友」，江美儀即哈哈大笑說：「我都係，我冇話我唔係，我就係想咁之嘛，你哋以為我做乜，搵真愛呀，哈哈哈！」她續透露已選的男士年齡要求：「我set咗35-40歲。」吳家樂問是否想精壯一些？美儀老實不客氣說：「梗係啦大佬，又拍痰呀！」家樂問是否想驅風？她說：「佢將我陰霾驅走，賜我新生命，新前途。」

不少網民都期待有好消息，有人留言希望她三年抱兩，亦有人叫她注意安全，美儀無奈說：「放心，我依家好難㗎嘞，好難會出事㗎嘞，我想出事呀，綁住個男人嘛，但依家難呀大佬！」

有網民提醒美儀要小心，佢同家樂數數手指，直認好難有B。（影片截圖）

江美儀有唔少破格演出，在《殺手》中飾演一樓一鳳姐。（《殺手》劇照）

江美儀在《下流上車族》同林敏驄飾演夫妻。（影片截圖）

當中亦有性感演出。（影片截圖）

用黑絲誘惑老公。（影片截圖）

在《下流上車族》與林敏驄有床戲。（影片截圖）

江美儀被星探發掘入行做模特兒，曾與周潤發合作拍攝洗頭水廣告、又參與過劉德華和黎明的MV演出。1997年加入亞視後，第一套拍攝的電視劇為《肥貓正傳》，十多年間拍過無數劇集和節目主持，是ATV的中流砥柱。2009轉投TVB，一直努力洗走「亞視味」，挑戰不同類型角色，當中不乏大膽演出，她在《名媛望族》中一幕以黑絲性感造型誘惑劉松仁最為經典，更令她得到「黑絲儀」的稱號。2022年，江美儀在《下流上車族》飾演「莫雯慧」一角，更憑此劇奪得《萬千星輝頒獎典禮2022》「最佳女主角」，成為視后。

江美儀初出道時曾與周潤發拍的洗頭水廣告相當經典﹗（網上圖片）

江美儀憑《下流上車族》登上視后。（ig@elenakongmayyee）

《名媛望族》中一幕以黑絲性感造型誘惑劉松仁最為經典。（電視截圖）

江美儀因此得「黑絲儀」的稱號。（電視截圖）