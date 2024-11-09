黎彼得指周潤發手部疑似有腫瘤　曾發短訊慰問對方竟然咁覆

現年74歲的黎彼得近日進軍YouTube主持節目《玖噏秘笈》，大爆圈中秘史。黎彼得在最新一集的節目中大談近日盛傳周潤發（發哥）手臂大腿有腫瘤的問題，他說：「發哥呢排隻手有類似腫瘤嘅物體，但應該唔係嘅，因為發哥嘅人生活好正常。」他憶述當年與周潤發在澳門拍攝《我不是賭神》的點滴，並表示：「我見到發嫂，佢留我喺度食飯，好似湖北嘅人負責煮佢哋兩個食，我就見到粉絲蝦米，節瓜嗰啲好清淡。我真係見到都唔想食。太健康嗰啲嘢。」

黎彼得在《玖噏秘笈》最新一集大談近日盛傳周潤發（發哥）手臂大腿有腫瘤的問題。（影片截圖）

有網民發現發哥由膊頭至手臂內側出現多個約鵪鶉蛋大小的腫包。（小紅書）

黎彼得指馬海倫親揭周潤發手部問題

黎彼得分享早前有一次飯局與馬海倫傾偈聊天，她曾透露：「你老表（周潤發），我嗰次同佢行山發現佢隻手有一嚿嚿嘢，不過唔知係咩，我知道發哥呢一件事應該有得處理，不過你知道佢老人家好少出現同我哋傾偈，佢淨係畀一兩個短訊我，都冇乜點講嘢，感覺好多人都關心佢，因為佢係大家嘅偶像。」他指諗起梁小龍在深圳有開設健康中心，並續說：「應該會幫到佢（發哥），嗰度有一嚿類似磁力共振嘅嘢，45分鐘就已經醫得返好隻手一嚿嚿嘅嘢。」他透露希望藉着醫療去幫助發哥治療有關問題。

黎彼得分享較早前有一次飯局與馬海倫傾偈聊天，她親揭周潤發手部問題。（影片截圖）

黎彼得諗起梁小龍在深圳有開設健康中心，並透露希望藉着醫療去幫助發哥治療。（影片截圖）

難忘與發哥美加登台白宮巧遇繆騫人

黎彼得大談與周潤發已經在1978年在TVB認識，之後他分享曾經受到對方邀請一齊去美國加拿大登台演出。他憶述於1982年在白宮遇見周潤發的紅顏知己繆騫人，並表示：「我同繆騫人當年喺TVB都識得，所以嗰陣時大家拖住手影返張相留念，講起都開心！」

黎彼得憶述於1982年在白宮遇見周潤發的紅顏知己繆騫人。（影片截圖）