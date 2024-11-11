黑色月光劇透第11集｜林夏薇靠一招翻生　尹揚明揭穿一切

《黑色月光》劇情劇透 第11集

《黑色月光》第11集劇情講到，哲賢（尹揚明飾）向昊天（郭鋒飾）宣戰，希望靠着世祺（張頴康飾）的資金來解決寶鐷的財務危機。滿月（楊茜堯飾）被召喚到蔣家大宅開會，發現基俊（馬志威飾）洗黑錢的罪證就藏在大屋之中。慧雲（林夏薇飾）見蔣卓兩家決裂，想找昊天求和卻被趕走。

林夏薇搵楊茜堯交易。（劇集截圖）

林夏薇搵楊茜堯交易。（劇集截圖）

楊茜堯幫林夏薇諗到好橋。（劇集截圖）

滿月和柏中（楊明飾）潛入蔣家偷取基俊罪證，沒想到慧雲提前奪走罪證，並與滿月進行交易。滿月帶同慧雲去找昊天交涉，慧雲決要與基俊離婚……滿月使計讓哲賢知道幸芳（文雪兒飾）下毒和基俊收回佣的事，哲賢憤然趕走二人。昊天手持基俊罪證，要基俊以哲賢手上的王卓股份等價交換……

林夏薇成功重返卓家。（劇集截圖）

尹揚明發現真相。（劇集截圖）

尹揚明發現真相。（劇集截圖）

《黑色月光》｜劇情大綱

余滿月（楊茜堯飾）表面光彩奪目，十分自信，擅長應對各種危機的公關專家，然而，她的內心卻隱藏著一段痛苦的過去。18年前，原本是一個幸福的家庭，三姐妹余漫星（楊卓娜飾）、滿月（楊茜堯飾）和曦晨（黃翠如飾）快樂地生活著。但是，當時仍在學生時代的滿月和曦晨遭遇了一場悲劇。余滿月被富三代蔣基俊（馬志威飾）下藥侵犯，而她的妹妹曦晨（黃翠如飾）也遭到了鄺永源的侵犯。蔣哲賢為了保護自己的兒子蔣基俊，暗中收買人隱瞞真相，並在當晚將兩姐妹推下山，還反過來冤枉余爸坐牢。父母遭害、妹妹殘廢、姐姐疏離，這段痛苦的經歷讓滿月發誓要報仇。之後，她忍辱負重了18年，最終在上流社會中崛起，成為炙手可熱的危機公關。

港版《黑暗榮耀》。（TVB柒拾柒工作室-黑色月光版@Weibo）

港版《黑暗榮耀》。（TVB柒拾柒工作室-黑色月光版@Weibo）

黑色月光｜故事簡介

《黑色月光》女主角余滿月，人前光采亮麗，長袖善舞的危機公關，背後卻深沉孤獨，沒一點笑容。她的內心背負一段不想回憶的可怕過去。

《黑色月光》

十八年前，她與妹妹被迷暈帶到富豪淫亂派對，慘遭富三代蔣基俊施虐蹂躪，連番輪姦。她與家人報警以求公義，可是基俊的富商父親蔣哲賢為保兒子，用盡方法毀滅證據，暴打恐嚇噤聲，最後父母更受害命喪，妹妹因重創變成殘廢、姐姐漫星疏遠離棄。

接連的打擊，她試過尋死，但死不得，她在黑色月光下立誓報仇，所有傷害過她一家的惡人，都要得到惡報！

《黑色月光》 片尾曲《黯月》 由戴祖儀主唱，江暉作曲、編曲、監製，丁悅填詞。