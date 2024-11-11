巾幗梟雄之懸崖｜七爺秘書邵初爆家路中落　慳家執同事二手食物

由黎耀祥和胡定欣主演的TVB劇集《巾幗梟雄之懸崖》載譽歸來，今日（11/11）劇情播至第15集，隱藏多時的謝雪心終於出場，更令劇情進入高潮！劇中飾演鄧桂嬋（七爺）的胡定欣身邊有除了有柴十七（黎耀祥 飾）這位得力助手外，還有娜娜（邵初 飾）、方儀（莊思明 飾）、阿寶（關嘉敏 飾）、阿娟（周麗欣 飾）和阿麗（洪曼芹 飾）5位秘書。邵初年前參選《2021香港小姐競選》奪得季軍暨友誼小姐而入行，當時就有傳聞指她出身於大戶人家，身底豐厚！

今年剛好30歲的邵初參選《2021香港小姐競選》奪得季軍而入行。當年競選的時候，就已有不少關於她的家底豐厚的傳聞，在她當選後，她亦經常出現在TVB高層曾志偉左右，更獲欽點與馬時亨拍節目，可見地位與眾不同。當時馬時亨更曾親解搵邵初做拍檔原因：「邵初喺TVB已經做咗好多綜藝節目，人靚、口齒伶俐，我要搵個女士去主持呢個節目，同我一齊拍檔，梗係非佢莫屬啦！」

邵初獲欽點出席樓盤活動。（IG@kristyshaw.c）

邵初獲欽點與馬時亨拍節目。（IG@kristyshaw.c）

事實上，邵初曾多時激動澄清自己家底並不豐厚。她接受傳媒訪問時，更大爆原來擁有富足生活的她，多年前因為父母生意失敗而要節衣縮食。她透露，她是家中長女，有一名弟弟和妹妹。15歲就到英國讀書而且從不需擔心生活使費。

參選時邵初已被傳彙起底，發現社交平台出現十分多外遊照片。（IG@kristyshaw.c）

27歲邵初(Kristy Shaw)，是一名企業管理，身高164cm，志向是善用自己的力量，為身邊人帶來快樂。（資料圖片）

直到大學畢業回港後，父母遇人不淑且生意失敗，需要賣樓還債兼搬細屋，而她也不再擁有獨立房間。從不用擔心生活問題的她，回港後也找到一份銀行工作。她透露，當時上司知道她生活艱難，所以每當公司活動後，都主動叫邵初拿取活動後剩下的食物回家。家中遇到困境，她亦由「富家女」變成「慳妹」，平時只用60蚊的小手袋，就連買蘋果都會行多幾間超級市場格價。

冠軍由8號宋宛穎奪得、亞軍是15號梁凱晴，季軍則為14號邵初。（梁碧玲攝）

家境不再富裕，她也離開了原本的富貴朋友圈。受訪時，她直言因為和朋友出街都耍消費，所以就索性不聯絡，這樣就可以「慳多啲」。還好，當時的銀行工作有醫療津貼，也提供運動場所，令她無形中節省了不少。經過了幾年時間，邵初一家人也終於還清了債務，那一年邵初已經27歲。她表示，其實一早已有參選香港小姐的念頭，但自覺入行初期需要「捱」兼收入不穩定，所以她還是儲下10萬後才敢去報名參選，所幸最終都一嘗所願當選香港小姐季軍。