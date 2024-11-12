「慈善女皇」十億半山奢華豪宅曝光　曾做窮媽媽婚前打三份工

名媛趙曾學韞身家豐厚，熱衷公益慈善活動，曾被譽為香港「慈善女皇」。最近趙曾學韞罕有地公開其位於半山的10億豪宅，外望由三座屋組成，內部裝修奢華極至，盡顯有錢人氣派。

趙曾學韞的丈夫是恆興業集團有限公司主席趙善簪。（網上圖片）

名媛趙曾學韞嘅半山十億豪宅外貌。（小紅書@吕校長很忙）

呢一座都係。（小紅書截圖）

趙曾學韞最近接受呂麗紅（呂校長）邀請訪問，參觀其半山豪宅，未到門口已見到三部名貴房車停泊在車庫內，一打開門就見到螺旋形的樓梯和超巨型的水晶燈，原來這盞水晶燈是一對，而且大有來頭，據說是在土耳其皇宮拆遷後搬到趙宅，不過趙太揚言亦有煩惱，皆因當中所用燈膽已經停產，壞了便無法更換。呂校長還引證一句：「傳聞中有錢人屋企係着高踭鞋。

車庫有多部名貴房車。（小紅書截圖）

趙太衣着好有聖誕feel。（小紅書截圖）

名銜好多。（小紅書截圖）

原來去有錢人屋企係可以着高踭鞋。（小紅書截圖）

屋內裝修顯氣派。（小紅書截圖）

呢盞水晶燈喺土耳其皇宮拆出嚟。（小紅書截圖）

客飯廳各一盞。（小紅書截圖）

據趙太透露豪宅共有六層高，顧用7個工人和1名廚師。從拍攝的環境可見，屋內裝修糅合中西風格，除雲石地和水晶燈，有兩個大飯廳配有木製圓型餐桌，而飾櫃內放有不少古董花瓶，但最搶眼則是皇帝皇后的陶瓷人像，好有霸氣。趙太還細心介紹放在客廳上的照片，當中包括她與丈夫一齊拿的獎項，與戴安娜王妃及法國總統影的合照等，全部都是珍貴回憶。

飾櫃都有好多古董。（小紅書截圖）

同前法國總統合照。（小紅書截圖）

六層咁多梗係要有電梯啦。（小紅書截圖）

7個工人。（小紅書截圖）

睇完屋內，戶外除了有庭園、泳池，還可以飽覽香港美景，趙太帶住呂校園行勻各點影相，笑言：「每一處都可以打卡。」不過，趙太其實都有貼地一面，被問到「用啲咩唔係咁貴」，她指住疑以LV及純銀的紙巾盒，還自爆有用Olay的平價護膚品，稱朋友所贈不要浪費。

無敵景。（小紅書截圖）

無敵美景。（小紅書截圖）

邊度打卡都靚，唔使上山頂。（小紅書截圖）

屋企庭園。（小紅書截圖）

屋企庭園。（小紅書截圖）

邊度打卡都靚。（小紅書截圖）

現年79歲的趙曾學韞出生於廣州，早年移居香港，丈夫是恆興業集團有限公司主席趙善簪，而趙曾學韞則出任多間公司的董事。不過，曾趙曾學韞的風光背後都有過辛酸史，她曾在訪問中，透露未結婚前每日打三份工，曾於麗的電視新聞部做過三年打字員。婚後亦要與丈夫一齊打天下，丈夫屋企做建築生意，但由於非獨子，二人早婚很年輕便自立外出打工，趙太透露屋企曾窮到無錢交報紙費。

趙太謂：「小朋友有病梗係最重要，但出糧要靠月頭或月中，試過8蚊報紙錢嚟幾次都俾唔到，真係窮到出糧先俾到。我哋真係捱出嚟，第一唔想屋企人分擔我哋環境係咁惡劣，我哋唔係屋企傳落嚟，或天跌落嚟，而係自己出去闖，我未結婚做三份工，婚後都做兩份工。」

趙太都做過窮媽媽。（影片截圖）