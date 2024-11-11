港台音樂大獎巨星雲集　「宇宙最強」女兒降LV硬撼Taylor Swift

香港電台主辦的「第三十五屆國際流行音樂大獎」現已接受公眾投票，這個音樂大獎相當之國際化，入選的歌曲和歌手都來自世界各地。當中不乏一些大眾耳熟能詳的歌星、歌曲。

香港電台主辦的「第三十五屆國際流行音樂大獎」現已接受公眾投票。（截圖 / 港台）

入選香港電台主辦的「第三十五屆國際流行音樂大獎」的單位個個都是國際巨星級，例如歌曲方面有Ed Sheeran的《American Town》、OneRepublic的《Dear Santa》、Taylor Swift的《You're Losing Me》、Bille Eilish的《LUNCH》等等，而入選女歌手方面亦有Taylor Swift、Sia、Ariana Grande、Lady Gaga、Dua Lipa、Billie Eilish等一眾巨星，但要數當中最強勁，最出人意表的就有這位「宇宙最強」的JASMINE YEN。

甄濟如（Jasmine）入圍，好勁呀！（截圖 / 港台）

甄濟如（Jasmine）硬撼Taylor Swift、Sia、Ariana Grande、Lady Gaga、Dua Lipa、Billie Eilish一眾巨星。（截圖 / 港台）

一睇JASMINE YEN，大家可能一時三刻未必記得，其實她就是被封「宇宙最強」甄子丹的女兒甄濟如。今年20歲的甄濟如可說是音樂的明日之星，年紀輕輕的她就於去年簽約Sony Music出道。歌手出道的她其實還是美國柏克萊音樂學院的學生，該院校培育過不少名人，例如王力宏、張杰、歐陽娜娜、伍樂城、湯令山、顧嘉煇老師、PSY 等巨星都曾就讀，簡直是歌星的搖籃。

甄濟如（Jasmine）與爸爸甄子丹和家人。（IG圖片）

甄濟如（Jasmine）去年推出新歌普通話個人單曲《慣性倔强》。（YouTube截圖）

甄濟如（Jasmine）去年推出新歌普通話個人單曲《慣性倔强》。（YouTube截圖）

甄濟如（Jasmine）去年推出新歌普通話個人單曲《慣性倔强》。（YouTube截圖）

甄濟如（Jasmine）亦並非全靠爸爸的荷里活巨星光環，她去年7月出道後，於12月就火速推出了首支普通話個人單曲《慣性倔强》，小清新的風格配合柔和而有個性的聲線，以自彈自唱方式唱出夢想與現實的取捨，道盡了她作為「星二代」的矛盾。歌曲《慣性倔强》在去年12月4日於YouTube上架，至今已有近30萬人次瀏覽。

甄濟如（Jasmine）遺傳了媽媽優良基因，身材相當之好。（IG@jasmineyen）

於今次「第三十五屆國際流行音樂大獎」中，雖然甄濟如有對手有Taylor Swift、Sia、Ariana Grande、Lady Gaga、Billie Eilish等強勁的國際級巨星，但「宇宙最強」兼國際化的甄濟如亦毫不輸蝕，論天時地利人和，甄濟如（Jasmine）的贏面相當之大！

甄濟如（Jasmine）遺傳了媽媽優良基因，身材相當之好。（IG@jasmineyen）

甄濟如（Jasmine）。（IG@jasmineyen）