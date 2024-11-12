《天生我才達人秀》圓滿舉行　破天荒教堂前開騷場面華麗

由明愛之友主辦、香港明愛青少年及社區服務協辦、爆炸戲棚娛樂製作及瑞華行呈獻的《天生我才達人秀》大型匯演，於11月8日晚上於中環堅道香港天主教聖母無原罪主教座堂前的戶外空間隆重舉行。年青創作及製作人陳恩碩（Tom Chan）為節目擔任藝術總監、導演及監製，並親自挑選18位對演藝有熱情、有抱負的年青人，在當晚聯同一眾來自不同領域的名人及精英同台演出，當晚表演嘉賓有歌手馮允謙（Jay Fung）、李幸倪（Gin Lee）、莊錠欣（Elkie Chong），還有戲劇大師詹瑞文、舞蹈大師麥秋成、魔術師甄澤權（Louis Yan）、書法家青山不墨、Beatboxer Heartgrey等。

一級歷史建築香港天主教聖母無原罪主教座堂，成就出美不勝收夢幻場景。(大會提供)

是次大型匯演獲香港天主教聖母無原罪主教座堂首次借出堂前戶外空間，搭建大型舞台進行演出，締造前所未有的創舉。大會更透過為座堂量身設計的光影投射技術，將這座19世紀後期建成的仿英國歌德式一級歷史建築，搖身一變成為既莊嚴壯觀又奪目吸睛的場景，美不勝收，展現跨越時代的傳承精神，為別具意義的活動錦上添花。

是次大型匯演獲香港天主教聖母無原罪主教座堂首次借出堂前戶外空間，搭建大型舞台進行演出，締造前所未有的創舉。(大會提供)

李幸倪率領德望學校學生演出「曾經的美夢」。(大會提供)

整個大匯演透過歌唱、舞蹈、敲擊劇場、動作特技、魔術、大型書法、中樂、管弦樂團等多個表演藝術範疇，訴說年青人在追夢路上經歷的不同階段。其中一章「爆破難關」，就由新一代動作特技演員MJ及Suki，獲殿堂級動作導演錢嘉樂指導的高難度特技演出，展現爆破、從高處躍下等令人動魄驚心的演出，比喻披荊斬棘的追夢過程，現場歡呼聲四起，讚歎不絕。壓軸表演嘉賓Jay Fung，以其代表作《在最好的時間做最好的你》命名，掀起全晚高潮。

陳俊峰及黃映棋在「爆破難關」的表演，由動作導演錢嘉樂指導出高難度特技演出。(大會提供)