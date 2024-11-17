歐陽佩珊離世郭鋒大受打擊 曾在醫院失控大嗌：點解唔發生我身上

73歲郭鋒入行超過五十年，經典角色多不勝數，最經典一定係《尋秦記》呂不韋，還有《創世紀》的霍景良，銀幕上演奸角出色，但郭鋒私下原來是愛妻暖男，與太太歐陽佩珊1977年結婚，恩愛40年，不過2017年太太病逝，令郭鋒大受打擊，他說：「我喺醫院到大嗌，點解唔發生喺我身上，佢個人咁好，點會發呢件事⋯⋯原來有啲嘢唔到你，上天一早安排咗。」

太太離世後兩年，郭鋒到以色列參加教會旅行，當中有團友在當地舉行簽約婚書行禮，郭鋒亦為太太立一張新的婚約，跟太太再次結婚，這次「再婚」，郭鋒坦然放鬆了很多，現在郭鋒每次回到家都會與太太傾偈，他說：「返到屋企『老婆我返嚟喇』，夜晚臨瞓前祈禱，講下今日發生嘅事⋯⋯以前太太陪我一齊行山，而家佢要坐低抖下，我要一個人好好咁行落去。」

郭鋒仍然記得與太太歐陽佩珊首次約會，每一個細節他記得相當清楚。

拍麗的劇集第一次認識歐陽佩珊

郭鋒太太歐陽佩珊已離世七年，但他對太太依然念念不忘，問到他與歐陽佩珊相識、相戀經過，郭鋒依然很記得，他表示第一次認識歐陽佩珊是在麗的電視，監製鄒世孝找郭鋒擔任《喜怒哀樂》男主角，女主角就是歐陽佩珊，他說：「當時監製話『你發達喇，有個靚女呀』我話靚女？關我乜事，我嚟演戲啫，邊個都靚架啦」那時郭鋒第一次聽到歐陽珮珊這個名字，當時郭鋒沒有太大印象，完全不知歐陽佩珊是誰。

郭鋒之後同歐陽佩珊拍過幾套劇，但都二人未有太大感覺，直到拍攝監製吳回《無語問蒼天》，二人再到合作，劇中郭鋒，歐陽佩珊同樣飾演啞巴，大家要一齊學手語，二人朝夕相對，開始日久生情，他說：「大家成日都有眼神交流，交流得多就死火啦」

郭鋒、歐陽佩珊是圈中公認的模範夫妻。（受訪者提供）

約歐陽佩珊去聖誕舞會

直到聖誕節，當時第一期藝訓班同學梁立人在家中舉辦聖誕派對，郭鋒被邀請但沒有舞伴，當日他倆在拍劇，那時開工時間較短很少夜班，下午四點至五點就收廠，郭鋒還記得當日在化妝間邀約歐陽佩珊，他說：「我特登落慢啲個妝，鼓起勇氣，追女仔真係好驚，我問佢『聖誕有咩節目？地方去呀？』我成個人係震哂，佢打電話問下屋企先，唉，咁就死喇，唔知點解當時係想佢拒絕我，佢答認咗我仲驚。哈哈」

難忘吃大排檔鮮魷飯

聖誕舞會晚上才開始,郭鋒要找地方打發時間,於是他駕車找地方{醫肚},首次約會心中女神吃飯,當然緊張,郭鋒又怕失禮但又怕荷包出血,他說：「我銀包當時得幾舊水,點知佢話求其啦食大排檔都得?我心諗好呀,大排檔啦,去到大排檔又驚,因為真係無錢,好驚佢叫小菜食,跟住佢話食碟頭,之後佢提意一人一碟鮮魷飯,嘩,正呀,幾蚊雞咋...哈哈,我真係衰,又要追女仔又要慳錢。」

郭鋒與歐陽佩珊1977年結婚,二人恩愛四十年,郭鋒覺得自己遇到太太很幸運,亦感激對方令自己改變,他自言性格火爆,是太太令他改變,他說:「我好火爆㗎,每次脾氣一嚟嗰陣,太太就會問我『做乜呀?畀把刀你好唔好?』,佢令我慢慢知道發脾氣冇用，可能對方都唔係有心咁做呢?」

年輕時的郭鋒相當好動，潛水、行山、賽車，踢足球所有運動都玩。（受訪者提供）

瞞太太報名玩賽車

郭鋒出名愛妻,但亦試瞞著太太做一件事,就是賽車,1985年香港舉辦首屆國際越野耐力賽,由香港到北京車程需要六日,當年後生又好勝的郭鋒,未同太太商量就報名參加,他說：「劉國誠問我，有冇興趣?有就砌車喇,咁我話好啦,膽粗粗應承咗,老婆都無問到,諗返起真係唔啱。」

1985年郭鋒與劉國誠、曾守明一齊參與第一屆香港國際越野耐力賽，由香港去到北京一共六日，郭鋒當日報名後才同太太交待，但事後相當後悔，尤其知道太太相當擔心。（受訪者提供）

「後尾啲同事話我聽先知,『你知唔知你玩車嗰咋,佩珊好擔心你呀.返到廠開工無喱精神呀」郭鋒聽到之後決定以後不再玩賽車,他不想太太擔心,亦很自責自己貪玩,他說：「我仲同佢講平均都係幾十米啫,當然唔同佢講慢咗要追時間,事實上賽車係好危險,尤其當年內地啲路未起好,真係發生好多驚險事,幫手拉車呀,我哋架車又爭啲反呀,到而家都好記得。」

歐陽佩珊離世令郭鋒大受打擊

2017年歐陽佩珊因癌症離世，終年63歲，對郭鋒打擊很大，當時他在醫院大叫，也難舒發心中的悲憤，他不明白為何太太會這樣不幸，傷心到令郭鋒茶飯不思，他說：「心理影響生理，你唔會覺得肚餓、口渴，眼瞓⋯⋯可能有啲人覺得都係咁嘅啫，但針唔拮到肉唔知痛，我好多謝我啲朋友，佢哋令我冇咁憂鬱。」

以色列與太太再立婚約

雖然有朋友開解但郭鋒都經歷一段頗長的時間平復心情，他說：「個人係24小時不停諗，但我提自己唔好諗衰嘢，老婆睇住我，放低，好好咁行之後嘅路。」郭鋒保持家中的陳設，與當年太太在世時一樣，每次回家後都會與太太隔空對話，「我相信佢係去咗第二個空間」雖然太太不在身邊，但郭鋒積極過每一天的生活。

郭鋒在以色列教會與太太再立婚約。（受訪者提供）

2019年郭鋒跟教會團友到以色列觀光，當中有不少教友都在當地註冊結婚，郭鋒亦希望與太太歐陽佩珊再立婚約，於是在當地教會與太太再立婚約，重提這事，郭鋒亦難掩心中的喜悅，「我個心舒服咗好多」

郭鋒更在當地分享及作見証。（受訪者提供）

郭鋒更在當地分享及作見証。（受訪者提供）