黎彼得拍HOY TV新劇演酒樓老闆　被問片酬幽默回應：係無價

黎彼得昨日（15日）出席HOYTV原創劇《我愛九龍城》開鏡拜神，他在接受《香港01》訪問時表示：「監製林建祥邀請我嚟，以前喺《愛·回家》合作過，都好多年啦！初初唔係佢打嚟聯絡嘅，我以為玩嘅啫，後來佢又打返畀我，我先知道係真。」

黎彼得昨日（15日）出席HOYTV 原創劇《我愛九龍城》開鏡拜神。（陳順禎攝）

提及拍劇前是否預先收到劇本，他說：「拍之前未有劇本，我最初係應承咗個人先，冇劇本我都拍。」提及是否有談及片酬，他表示：「係無價，今次演潮州酒樓嘅老闆，好多嘢都發生喺酒樓，個劇名叫《我愛九龍城》係好貼地嘅地方，我諗個故事會好受歡迎。」他透露暫時還未正式熟讀劇本。

新劇中飾演潮州酒樓老闆

黎彼得在新劇中飾演潮州酒樓老闆。（陳順禎攝）

被問到對於九龍城最深刻的地方，他分享：「因為呢個地方成日發哥都出現，好多人去搵發哥影相，九龍城都屬於半個泰國，因為有好多泰國菜，好多時以前拍古裝都係九龍城公園。」提到較早前在YouTube頻道指發哥疑似身體不適一事，他說：「我哋成日都send啲表情符號，幾年前都有同周潤發一齊拍戲，好多說話都在心中。」談及現時周潤發的身體情況，他說：「都唔算係大鑊嘢，好似類似係皮膚病。」講到日後會否希望與發哥結伴去行山，他表示：「我唔得啊！因為個肺做過手術，腳力唔係太好。」

黎彼得獲監製林建祥送贈利是。（陳順禎攝）