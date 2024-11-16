陳樂榣佗巨肚再婚嫁「MK Pop始祖」　與前夫所生女兒見證幸福滿瀉

35歲的前天堂鳥成員葉泓聲（原名葉灝基，Gordon），與41歲的前女子組合Freeze成員陳樂榣（Ally）去年拍拖不久便閃電造人，轉眼間囡囡Gia已經一歲多，上月Ally宣布再度懷孕，今胎佗囝囝，完成兩年抱兩造人大計，而Ally本身與前夫育有9歲大女Aris，將迎五口之家。

葉泓聲與陳樂榣第2胎預產期在1月份。（資料圖片）

葉泓聲陳樂榣宣布家有喜事，追B成功非常開心。（資料圖片）

葉泓聲與陳樂榣為二女Gia慶祝1歲生日，對大女Aria同樣愛鍚。（資料圖片）

葉泓聲陳樂榣女兒Gia樣子非常精靈得意。（資料圖片）

姊弟戀修成正果，今日（16日）Gordon和Ally正式拉埋天窗，Gordon在IG Story 分享喜悅，見一家人浩浩蕩蕩乘車出發到酒店，新娘子腹大便便，穿上低胸裙配襯銀色閃片西裝款外套，明顯照人，Gordon好貼心，疑怕太太會攰，宣讀誓詞一刻叫Ally先坐下，然後情心地說：「我請在坐各位見證，我葉灝基願與你陳樂榣為我合法妻子，我願對你承諾從今天開始，無論是順境或是逆境，富有或貧窮、健康或疾病，我將永遠愛你、珍惜你，直到地老天長，我承諾我將對你永遠忠誠。」全場起哄，有人大叫：「好感動呀！」一對新人拍掌，並相視而笑，好sweet！

Gordon心情興奮。（ig@gordon2ok）

陳樂榣大騷好身材。（ig@gordon2ok）

新娘子穿上閃片衫。（ig@gordon2ok）

囡囡好靚女呀！（ig@gordon2ok）

仲有細女，一家人齊齊坐車出發。（ig@gordon2ok）

而Ally的大女兒Ally亦坐在媽媽身旁見證這個重要時，一對新人交換戒指後，亦有應在場親友要求親吻，又在無敵維港海景前留影，正式成為夫妻，幸福滿瀉。

Gordon宣讀誓詞都好緊張。（ig@gordon2ok）

今日正式簽紙結婚，大家開心拍手。（ig@gordon2ok）

Ally腹大便便，今胎係仔。（ig@gordon2ok）

影返張相先。（ig@gordon2ok）

Ally簽紙。（ig@gordon2ok）

交換戒指。（ig@gordon2ok）

情深一吻。（ig@gordon2ok）

葉泓聲（Gordon）入行前為香港首席排舞老師Sunny Wong的徙弟，當了六年郭富城的御用舞蹈員。原名葉灝基2014年正式出道，是男團BOP天堂鳥隊長，曾被封MK Pop始祖。2021年3月加入無綫電視做基本合約藝人，早前Gordon在《法言人》飾演黎燕珊兒子，彭氏兩個敗家仔其中一個。

Gordon（左一）在《法言人》飾演黎燕珊兒子，彭氏兩個敗家仔其中一個。（影片截圖）

而陳樂榣就曾跟甄穎珊、石詠莉組成跳唱組合Freeze，形象性感亦曾因經常「變臉」，以及做整容公司代言人而被封「整容三嬌」，三人最後不歡解散。陳樂榣後來退出娛樂圈轉戰商界，2012年與圈外男友Donald結婚並育有一女，被指嫁入豪門，婚後搬入九龍城獨立屋，直前年陳樂榣親認已離婚，爆前夫對她做了過分的事，但強調二人的感情不涉及第三者。她曾抱怨前夫離婚後不肯支付贍養費，就連囡囡的生活費亦是，只願意支付學費。至於她與Gordon的愛情故事則由朋友開始，再成為工作合作夥伴，以至發展到彼此相愛，雙方都覺得大家的人生目標好一致 !