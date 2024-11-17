「準百億新抱」傳私下接Job辣㷫全公司 　一舉動疑正式離巢

26歲「網絡女神」吳家忻（kayan9896）曾經是YouTube頻道「試當真」的台柱，前年與拍拖2年的Locker（林家熙）分手後，火速戀上坐擁百億身家的大生地產發展主席及行政總裁馬清偉與「Ball后」前妻薛芷倫的長子馬桂烽（Justin），今年母親節更與「未來奶奶」薛芷倫一起慶祝，明顯已融入馬家，地位被確認，隨時嫁入豪門做「準百億新抱」！

kayan9896係新一代「網絡女神」。（IG@kayan9896）

身材火辣。（IG@kayan9896）

kayan9896近年作多棲發展。（IG@kayan9896）

年初被網民捕獲拍拖。（網上圖片）

另一半原來係富三代馬桂烽。（網上圖片）

另一半原來係富三代馬桂烽。（網上圖片）

吳家忻與富三代、「Ball后」前妻薛芷倫大仔馬桂烽（Justin）拍拖。（網上圖片）

不過，吳家忻今年3月疑私下接Job，在男友馬桂烽旗下的酒店舉行首個個人Jazz音樂會。據了解，馬桂烽是本地精品酒店集團Yulan Group創辦人兼行政總裁，旗下有the Figo及the Arca兩間酒店，而吳家忻的表演場地，就是後者的天台泳池。「試當真」老闆游學修在吳家忻出post宣傳時，隨即不點名批評有人不顧道義，寫道：「我呢種傻仔好易呃，同我傾生意，氹得掂我就好著數，好易搵我笨，我唔識計的，但你面唔畀錢唔畀情唔講義唔講，我就同你死過。」之後游學修、Locker、好友Tyson Yoshi 、以及YouTube頻道「試當真」，群起取消吳家忻的IG關注。

吳家忻今年3月疑私下接Job，在男友馬桂烽旗下的酒店舉行首個個人Jazz音樂會。（IG@kayan9896）

吳家忻樣靚身材火辣。（IG@kayan9896）

更是廣告寵兒。（IG@kayan9896）

經常出席不同場合嘅活動。（IG@kayan9896）

吳家忻今年3月疑私下接Job，在男友馬桂烽旗下的酒店舉行首個個人Jazz音樂會。（IG@kayan9896）

吳家忻唱歌都幾好聽。（IG@kayan9896）

喺酒店天台開騷。（IG@kayan9896）

好多人捧場。（IG@kayan9896）

近日再有網民發現吳家忻疑已正式離開「試當真」，發現她連接Job的email都改埋。有網民在facebook「認真毛群組」出post留言：「其實試當真最錯係咪捧紅咗佢？搞到佢以為自己真係好紅，又飛起試當真，官方最近又冇見佢出現。」不過，有亦網民撐吳家忻：「樓主想太多，應該因為locker 算係試當真核心成員，為左避免尷尬而完約離巢轉公司姐」、「敢問ching返工會唔會轉工定成世打死一份工？」

游學修不點名批評有人乜情乜義都唔講。（游學修threads）

有網民發現吳家忻嘅接job email已經唔再係「試當真」。（facebook截圖）

網民熱烈討論。（facebook截圖）

網民熱烈討論。（facebook截圖）

吳家忻在2020年出道，拍攝YouYube頻道「試當真」短片《唔通佢有男朋友》當上女主角，由於樣靚身材火辣，迅速成為新一代「網絡女神」，更被網民美譽為「港版周子瑜」。除拍劇拍電影外，吳家忻更成為一眾時尚品牌的寵兒，並以歌手身份出道樂壇，是近年上位速度極快的多棲藝人。

吳家忻曾與Locker拍拖，如今各自搵到另一半，男方與Marf@COLLAR拍拖。（Ig圖片）

吳忻拍《唔通佢有男朋友》短片即當上女主角。（YouTube截圖）

成網絡女神。（YouTube截圖）