話題港姐冠軍老公現身曼聯主場　連新任領隊阿莫林都要同佢握手？

十優港姐麥明詩（Louisa）今年三月與機師老公盛勁為（Keith）舉行一連3場玩味十足的「勁甜蜜」婚禮，成為一時佳話。兩人婚後不時放閃曬恩愛，又不諱言會積極造人，麥明詩更曾揚言要生夠四個。兩口子除了愛得甜蜜外，工作上也互相支持，麥明詩涉足教育界，成立教育平台；盛勁為則繼續任職機師，如有品牌邀請兩人又會合體搵真銀，兩公婆可謂拍住上。

麥明詩與機師老公盛勁為3月尾連開3場婚宴。（IG@louisa_mak）

麥明詩與盛勁為圍村婚宴好熱鬧。（IG@louisa_mak）

麥明詩與盛勁為好有夫妻相。（IG@louisa_mak）

早前麥明詩為夫家重新裝修屋企，獲讚廿四孝媳婦；而盛勁為除了錫老婆外，原來同樣都很孝順，與爸爸父子情要好，繼去年爸爸牛一帶對方到英國感受坐私人飛機外。近日，盛勁為又在社交平台分享與爸爸遊曼徹斯特的相片，而兩父子此行，除了四處打卡外，有球迷更發現兩人竟出現在當地球會曼聯的官網上？

盛勁為和爸爸參觀曼聯主場奧脫福球場，碰巧當日紅魔新領隊阿莫林（Ruben Amorim）上任後首次到訪主場。（IG@manchesterunited）

盛勁為非常興奮。（IG@manchesterunited）

一起大合照，好開心。（IG@manchesterunited）

盛勁為分享其第一視角。（IG@keithshing_）

原來盛勁為與爸爸此行其中一站是參觀曼聯主場奧脫福球場，碰巧當日紅魔新領隊阿莫林（Ruben Amorim）上任後首次到訪主場，在遊覽過程中，阿莫林遇到正在參觀奧脫福的旅行團，盛勁為與爸爸正是當中團友之一，阿莫林在更衣室與每位參觀球迷握手，和影大合照，盛勁為能如此近距離接觸這位紅魔新領隊，心情激動，身旁的盛爸爸也同樣表現興奮。

兩父子的浪漫。（IG@keithshing_）

兩父子幾似。（IG@keithshing_）

孝順仔。（IG@keithshing_）

帶爸爸去旅行。（IG@keithshing_）

盛勁為事後在社交平台寫道：「奧脫福球場之旅，一次意外驚喜的旅行！如果你喜歡大自然，很推薦住在這湖區。這是我在更衣室裡對新領隊的第一個視角，我相信我們真的太幸運，會讓你們很多人嫉妒哈哈哈」，相信此行對他們兩父子來說都相當難忘，有網民大讚盛勁為帶爸爸去旅行是孝順仔；也有網民笑言：「唔怪得條片有條友熟口熟面」、「我都係睇左曼聯官方條片先入嚟睇吓係咪真係佢 點知真係」。

去年盛爸爸生日，盛勁為帶對方感受坐私人飛機。（IG@keithshing_）

去年盛爸爸生日，盛勁為帶對方感受坐私人飛機。（IG@keithshing_）