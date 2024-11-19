民選視后曾被指雙面人　紅班狼瘡患者公開錄音力證對方溫柔暖心

娛樂圈靚女多，而「人美心善」的代表，相信就一定有華姐冠軍鍾嘉欣份。嘉欣入行多年以來形象斯文，受觀眾愛戴，幾年前失落視后，許多觀眾為她抱不平，更封她為心中的「民選視后」。

鍾嘉欣2021年因《星空下的仁醫》獲捧為視后大熱，最終卻只得「馬來西亞最喜愛 TVB 女主角」，陪跑十幾次仍與獎項無緣，但她早已是網民心中的「民選視后」。（TVB）

雖然鍾嘉欣曾被指是「雙面人」，但私下卻是非常錫Fans，有位網民日前就貼出一段來自鍾嘉欣的WhatsApp錄音，她表示自己一向是嘉欣Fans，中學時因患上紅斑狼瘡，膽粗粗問對方可不可以給自己一點鼓勵，結果鍾嘉欣傳了段接近1分鐘的錄音為她打氣。

鍾嘉欣的錄音近日被曝光，她曾錄口訊鼓勵患紅斑狼瘡的Fans。（IG@chungkayanlinda）

錄音中，鍾嘉欣以溫柔聲線說：「我係嘉欣呀，我知你嘅消息啦，我希望喺呢個短短嘅口訊裡面，可以畀到啲鼓勵你，去面對嚟緊你要接受嘅療程，我亦都希望你可以快啲好返，亦都希望搵到一個適合你嘅方法，去令你嘅身體醫治呢個病。我相信係……我相信呢個世界，有呢個奇蹟，我覺得呢個世界係會有方法去扭轉一啲病情㗎。首先唔好咁擔心啦，一定要正面去面對，同埋相信你一定會好返，加油呀！」

該網民公開偶像的錄音，更表示自己最終果然如嘉所所講奇蹟康復，她鼓勵大家都要相信奇蹟，相當勵志。（Threads@cheukling_02）

該網民表示：「真係好多謝佢！💖💖最後我真係奇蹟地好返👼🏻💖！！」她大讚鍾嘉欣完全是人美心善的代表，自己必定會好好珍藏這段錄音，又鼓勵其他人：「無論經歷緊咩難關都好～都請你相信一定有奇蹟🥰🥰🫶🏻共勉之～～」網民都大讚鍾嘉欣如人間天使一樣，更有其他粉絲表示每次見面叫她簽名、合照都有求必應，留言：「次次完function都會逐個逐個影相簽名傾計🥺🥺💖」、「以前中學嘅時候見到佢，我哋問合照簽名 佢都有應承 勁nice勁溫柔」

鍾嘉欣雖然曾陷「雙面人」疑雲，但很多Fans都力證她人美心善、疼錫Fans，有如人間天使。（IG@chungkayanlinda）