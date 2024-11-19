TVB台慶2024｜文佐匡自爆同Loong9冇聯絡　黃奕斌對合體毫不知情

《萬千星輝賀台慶2024》今晚（19日）隆重舉行，昨日（18日）全台藝員齊集TVB為台慶節目進行綵排。黃奕斌（Hugo）、文佐匡（Sean）接受《香港01》訪問時透露今晚將會有兩部分有二人的出現，其中一部分就是大家都十分期待的「Loong9」表演，而另一部分則是有關「喬峰」。

已經彩排完的他就表示今次將會與香港成員及《亞洲超星團》的成員一起跳《Shining》。（胡凱欣 攝)

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Hugo用三個字簡單表示今晚的表演「打狗棒」，原來是表演功夫。Hugo及Sean指今晚表演是真的會有「棍」讓他們用，被問到怕不怕打到人時，Sean表示「怕」：「打到自已兩次㗎啦。」Hugo都表示驚：「我哋試過撞到好多次！」

Hugo用三個字簡單表示今晚的表演「打狗棒」，原來是表演功夫。（胡凱欣 攝)

早前有傳「Loong9」內地成員會於今晚台慶合體，Archie已經否認，而Hugo及Sean則表示驚訝：「咁surprise？」、「聽日嚟香港？」

Hugo及Sean則表示驚訝：「咁surprise？」、「聽日嚟香港？」（胡凱欣 攝)

Hugo及Sean都對於有指內地成員會來香港都表示完全不知道。（胡凱欣 攝)

Sean說：「應該唔會啦！如果係我哋應該有消息啦。」Hugo則話：「我哋多少都會知道，但依家咁樣睇，除非佢哋真係準備咗個好大嘅驚喜畀我哋。」Sean則搞笑表示：「如果唔係聽日跳吓跳吓，掉轉頭見到多咗咁多人喺度嘅！」Hugo亦說：「一陣個紅頭髮真係變咗真嘅紅頭髮啦。」

Sean則搞笑表示：「如果唔係聽日跳吓跳吓，掉轉頭見到多咗咁多人喺度嘅」。（胡凱欣 攝)

Hugo亦說：「一陣個紅頭髮真係變咗真嘅紅頭髮啦。」（胡凱欣 攝)

二人都對於有指內地成員會來香港都表示完全不知道。Sean自爆與Loong9的內地成員沒有聯絡：「Loong9嘅團員冇！超星團入面嘅人有！」Hugo認為是因為Sean平時都不會主動找人，所以才沒有聯絡。Hugo及Sean透露二人即將有新搞作，他們即將會合作拍片，至於主題就待到時大家留意他們的社交平台。