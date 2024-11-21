中年好聲音｜羅啟豪為「潮州節」揭幕　唱陳百強金曲過百粉絲力撐

由香港潮屬社團總會主辦的第四屆「香港潮州節」，於今日（20/11）香港會議展覽中心揭幕。本屆以「潮韻相傳」爲主題，保留潮汕傳統文化交流為主體，為廣大鄉親及市民提供獨具潮味的盛宴。開幕當日更邀請到《中年好聲音》實力唱將羅啟豪隆重登場，分別獻唱第一首個人單曲《相信相信》，以及陳百強經典金曲《深愛着你》，現場有逾百粉絲捧場，聲勢浩大。

羅啟豪都頗受女士歡迎。(大會提供)

羅啟豪笑言，他雖然不是潮州人，但非常榮幸獲邀出席「香港潮州節」，他說：「我一直對不同的中國文化深感興趣，更覺得如果沒有流傳下去，很多文化就會流失；我很愛吃潮州食物，希望略盡綿力，藉着『潮州節』推廣出去。」

羅啟豪在不同攤位一嚐潮州美食。(大會提供)

羅啟豪更在攤位遊戲中贏得獎品。(大會提供)

羅啟豪趁機逛逛各個攤位，不但親身參與遊戲獲獎，更分別試吃多款潮州美食，如綠豆餅、獅頭鵝肉丸、單叢茶等等，款款一試難忘，印象最深則是極具特色的獅頭鵝肉丸，啟豪盛讚美味多汁；同時多個檔主紛紛向他送上潮州特色潤喉產品，讓他好好保養一把靚聲，深受感動的啟豪說：「感覺『潮州節』熱鬧之餘，攤位亦非常全面，包括食品、藝術品、衣着等等，真的很值得大家來這裡看看！」

逾百粉絲到場支持羅啟豪。(大會提供)

今次演出，羅啟豪選唱第一首個人單曲《相信相信》及陳百強經典金曲《深愛着你》，他說：「《相信相信》是我的勵志故事，由一個本來內斂、缺乏自信的男生，自參加《中年好聲音》後，整個人都改變了，希望透過歌詞幫助有跟我同樣經歷的朋友；《深愛着你》則是一首耳熟能詳的金曲，調子輕快，很想藉此將歡樂的氣氛帶給大家。」