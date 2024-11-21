叱咤2024｜張敬軒話再攞獎會宣布大事　突被指一舉動默許粉絲種票

張敬軒在今年1月1日的《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》上，擊敗尹光及MIRROR成員，首次奪得「我最喜愛的男歌手」獎，他當時可說是出盡奶力拉票，又落區擺街站，又發布「樂壇政綱」等等，幸好努力並沒有白費。

張敬軒落區擺街站兼拉票。（資料圖片）

張敬軒於今年1月1日，擊敗尹光及MIRROR成員，首次奪得「我最喜愛的男歌手」獎。（資料圖片）

而現在正進行新一年的叱咤「我最喜愛」獎項投票，張敬軒與MC 張天賦、Yan Ting 周殷廷、呂爵安、林家謙、姜濤、陳卓賢及盧瀚霆打入「我最喜愛男歌手」八強，而他亦表明恨攞獎，在澳門演唱會完show後，他與歌迷見面時拿著宣傳海報，海報上寫上：「延續感動時刻，請繼續投票支持張敬軒」，軒仔表示：「我想同大家講樣正經嘢先，叱咤又開始投票喇，請各位在座嘅朋友投下寶貴嘅一票畀我。如果我今年能夠上台的話，我會有大事宣佈，真係人生大事嚟嘅，多謝大家！」

張敬軒在澳門演唱會後與歌迷見面，叫他們要在《叱咤》投票給自己。（資料影片）

張敬軒說，若今年攞獎，將會宣布人生大事。（資料影片）

雖然粉絲都很支持他冧莊連任「我最喜愛男歌手」，但亦可能有粉絲肉緊到「種票」，近日有網民貼出一張IG留言圖，有疑是張敬軒粉絲的人說：「內地fans也非常的努力，好多姐妹買好多號給你投票！我們都好愛你！永遠期待內地演唱會，想在廣州見見你」張敬軒讚好了留言並回覆：「我知道的，真的很感謝大家，大家也辛苦了」有網民不滿他這樣變相是默許粉絲的種票行為，但亦有人說，他可能純粹是想感謝歌迷支持，未有細看留言。

有網民貼出舊留言，指張敬軒明指Fans「買號投票」，都感謝他們，變相默許種票。（IG@hinscheung）