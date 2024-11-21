東張西望｜賣家網上賣罐陳皮變受害者　騙徒騙走巨款：五雷轟頂咁

TVB節目《東張西望》今日（21日）一集講到一個拍賣平台騙案，事主在平台賣一罐價值900元的陳皮，最後竟然被騙25萬。

事主在平台賣一罐價值900元的陳皮，最後竟然被騙25萬。(節目截圖)

今次的受害人陳小姐經常使用這個拍賣平台，但從未試過被騙，但今次卻因放售一罐陳皮而被騙徒騙走巨款。陳小姐對假扮買家的人已經很有心得：「通常佢一問就唔會話踩你啲嘢啦，一開波佢就會話想買呢樣嘢，我會去睇佢個用戶嘅資料，通常最近加入就會知道係假扮嘅。」

今次的受害人陳小姐經常使用這個拍賣平台，但從未試過被騙。(節目截圖)

但陳小姐今次放下戒心是因為用戶已經加入3年，她繼續在平台與買家談付款及收貨的安排。陳小姐提供完電郵地址後，沒想過給電郵地址都可以被騙徒有機可乘。買家則向陳小姐表示轉用其他通訊軟件，之後又在通訊軟件傳了一條連結給她，她照住連結一步步的按下去，而她當時的心情是：「希望快啲收到款，快啲交易完就OK啦。」

陳小姐今次放下戒心是因為用戶已經加入3年，她繼續在平台與買家談付款及收貨的安排。(節目截圖)

陳小姐最後被連結的網頁欺騙到，看到網頁中的網上銀行與自己在用的網上銀行頁面一樣，所以就放下戒心。之後陳小姐表示「好恐怖嘅事情就發生啦」！結果就收到被扣帳25萬元的通知，陳小姐即時「晴天霹靂」：「咩啊？真係25萬喎！係扣除咗喎！嗰陣時我個腦就轟一聲，好似五雷轟頂咁難受！點解會咁樣嘅！」

陳小姐最後被連結的網頁欺騙到，看到網頁中的網上銀行與自己在用的網上銀行頁面一樣，所以就放下戒心。(節目截圖)

陳小姐最後被連結的網頁欺騙到，看到網頁中的網上銀行與自己在用的網上銀行頁面一樣，所以就放下戒心。(節目截圖)

陳小姐在很混亂的期間，立即嘗試找客服，但在未找到客服時，與被扣帳相隔數分鐘後。陳小姐又再次受傷害，戶口再次被扣帳1萬元，她立即崩潰：「原來可以不停咁扣錢。」但幸好有家人的幫忙才可以阻截第3次扣帳。