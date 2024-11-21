蕭正楠爆黃翠如陀B後口味突變　唔想再提小產：我哋好辛苦行出嚟

《巾幗梟雄之懸崖》繼續造勢。（陳順禎攝）

黃翠如宣布懷孕喜訊，老公蕭正楠今晚（21日）出席《巾幗梟雄之懸崖》宣傳活動時，表示連日嚟都收到無數祝賀與關心，亦透露除咗自己小生命到來已達頂點外，雙方屋企人亦十分雀躍。「希望出年佢可以乖乖成功咁著陸」。蕭正楠又指黃翠如仍在工作在身，但盡量以輕鬆、唔操勞、唔多人為主，而他自己亦十分樂意努力賺奶粉錢。「因為佢陀呢一段時間都辛苦，好多嘢唔可以食，佢都好乖令自己健康，佢都犧牲好多嘢，所以我做嘢無咩所謂，開心事。」

蕭正楠話好樂意搵奶粉錢。（陳順禎攝）

蕭正楠每日都會照顧翠如起居飲食，連起身都會扶一扶對方，他又指老婆以前咩都食，但而家味覺被喚醒。「佢會不甘於食一樣嘢，會問我有無其他嘢食，我會學或者去買，以前佢唔食辣，而家都會食，盡量滿足。」蕭正楠大讚翠如比起像中強，完全無因陀B而變得難搞。

蕭正楠12 月與曹永廉喺廣州開騷後就會進入「待產」期。（陳順禎攝）

而對於江美儀在YouTube頻道中指翠如小產後身體變弱，蕭正楠表示：「件事已經過去咗，我唔想特別去提。（覺唔覺係傷口上灑鹽？）咁我希望大家提開心嘢啦，呢啲你講嚟又幫唔到件事，呢個咁沉重嘅嘢過咗就由佢，之前有啲記者朋友問係幾時或點樣，體諒下我哋，我哋好辛苦行出嚟，過咗就唔想諗返起件事。」蕭正楠又表示當初第一個通知曹永廉，因為自己好大壓力，但又好想分享喜悅，於是向最信得過嘅曹永廉埋手，他感謝對方幫自己分擔唔少回應，但問到會唔會上契，蕭正楠即笑稱：「睇下我想唔想」。